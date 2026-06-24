Renta 2025: cómo realizar el pago por Bizum si te sale a pagar

La campaña de la Renta 2025 ya ha arrancado y los contribuyentes han empezado a realizar sus declaraciones de forma online y, en breves, podrán hacerla por teléfono o presencialmente. En cualquier caso, si te sale a pagar tienes varias vías para poder realizar el pago: por domiciliación bancaria, por pago electrónico o de forma presencial.

Respecto al pago electrónico, hay varias opciones, y una de las más recientes es el pago por Bizum. ¿Quieres saber más sobre él? ¡Te lo contamos!

¿Cómo funciona el pago por Bizum? ¿Se puede fraccionar?

Si quieres pagar por Bizum, una vez tengas lista tu declaración, solo tienes que acceder al apartado “Pagar, aplazar y consultar” dentro de “Todas las gestiones” y seleccionar la opción “Pagar autoliquidaciones”. Después, elige “Autoliquidaciones - Pago con tarjeta o Bizum”.

A continuación, completa tus datos personales y económicos y selecciona Bizum como forma de pago. Antes de confirmar, verás un resumen con toda la información para que puedas revisarla con calma. Ten en cuenta que, una vez realizado el pago, no se podrá anular, así que es importante comprobar que todo esté correcto.

Si está todo bien, debes marcar la casilla “Conforme” y darle al botón de “Firmar y enviar”. A continuación, se abre una página con la pasarela de pago elegida, que, en este caso, es Bizum. Entonces, hay que introducir el número de teléfono y pulsar “Continuar con la compra”. Dispones de cuatro minutos para realizar la operación.

Las personas que escojan esta vía de pago deben saber que el pago del importe total será inmediato y no permitirá fraccionarlo.

Vías para pagar la Declaración de la Renta 2025

Cuando la declaración de la renta sale a pagar, la Agencia Tributaria establece varias vías de pago. Una de ellas, como hemos visto, es mediante Bizum. Pero hay otras alternativas:

Domiciliación Bancaria : la opción más común, permitiendo cargar el pago directamente en tu cuenta corriente.

: la opción más común, permitiendo cargar el pago directamente en tu cuenta corriente. Pago Electrónico : tienes varias opciones, entre ellas se encuentra el Bizum, pero también:

: tienes varias opciones, entre ellas se encuentra el Bizum, pero también: Cargo en cuenta : pago directo.

: pago directo. Tarjeta de débito/crédito : a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.

: a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria. Transferencia instantánea . NRC (Número de Referencia Completo): código justificante de un pago previo realizado en banca electrónica.

. (Número de Referencia Completo): código justificante de un pago previo realizado en banca electrónica. Pago Presencial: acudiendo a entidades bancarias colaboradoras con el documento de ingreso.

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