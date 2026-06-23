Qué hacer si ya has presentado la Declaración de la Renta y te das cuenta de un error; así se puede modificar

Presentar la Declaración de la Renta no siempre significa que todo esté perfecto. Es bastante habitual que, una vez enviada, surjan dudas o incluso que detectes algún error en los datos incluidos. Aunque sea por un despiste, información incompleta o cambios de última hora, lo importante es que sepas que tiene solución.

Si te encuentras en esta situación, no te preocupes porque es posible modificar la declaración presentada. A continuación, te explicamos qué hacer en cada caso y cómo corregirlo paso a paso.

Y si aún no la has hecho, recuerda que estos son los últimos días, el plazo para presentar la Renta 2025 finaliza el 30 de junio 2026.

Pasos para modificar la Declaración de la Renta si ya la has presentado

Si acabas de presentar la Declaración de la Renta y te has dado cuenta de que te puedes aplicar una deducción que no has introducido o hay un dato erróneo, por ejemplo, debes seguir estos pasos para modificarla:

Acude a la sede electrónica de la AEAT y dirígete al “Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)”, también puedes hacerlo desde la opción “Modificación de una declaración ya presentada”, disponibles en ambos casos desde el apartado “Gestiones IRPF” del modelo 100.

Identifícate mediante certificado, DNI electrónico, con el número de referencia de la declaración o con cl@ve PIN.

mediante certificado, DNI electrónico, con el número de referencia de la declaración o con cl@ve PIN. Accede a tu expediente . Para ello, observa el campo “Estado de tramitación”, donde deberá aparecer que la declaración “se está tramitando”.

. Para ello, observa el campo “Estado de tramitación”, donde deberá aparecer que la declaración “se está tramitando”. Ve al apartado “Servicios Disponibles”, habrá que pulsar en la opción “Modificar declaración” .

. Debes elegir entre rectificar una autoliquidación o realizar una declaración complementaria . Tienes que marcar la casilla 127 para rectificar la autoliquidación o la casilla 107 para una declaración complementaria.

o realizar una . Tienes que marcar la casilla 127 para rectificar la autoliquidación o la casilla 107 para una declaración complementaria. Seguidamente, ya dentro de la modificación, realiza los cambios oportunos y “Valida” antes de pulsar en “Presentar declaración”.

¿Qué diferencia hay entre rectificación o realizar una declaración complementaria?

La diferencia principal radica en a quién beneficia el error. La rectificación de la declaración se solicita cuando el error cometido te ha perjudicado, por ejemplo, si has pagado de más o no has aplicado alguna deducción a la que tenías derecho.

En este caso, puedes pedir a la administración que corrija los datos y, si corresponde, te devuelva el importe pagado de más.

Por otro lado, la declaración complementaria se presenta cuando el error te ha beneficiado, como ocurre si has olvidado incluir ingresos o has declarado menos de lo debido. En esta situación, debes regularizar la declaración anterior presentando una nueva e ingresando la cantidad que falta.

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