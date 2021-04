Renta 2021: ¿Qué pasa si presento mi declaración fuera de plazo?

La Agencia Tributaria ha establecido un plazo para poder presentar la Declaración de la Renta 2020-2021. Este año ha comenzado en abril y se prolongará hasta el 30 de julio.

Pero, ¿qué sucede si no he presentado la deducción del IRPF en el plazo correspondiente? Entregar la Declaración de la Renta a Hacienda es obligatorio, por esa razón, pese a que hay un plazo estipulado para dicha gestión, podrás hacerlo fuera de él con una serie de sanciones.

En primer lugar las consecuencias serán diferentes dependiendo del resultado que se obtenga en la Declaración, no siendo las mismas si resulta a pagar o a devolver.

Sanción por presentar la Declaración de la renta tarde y con resultado positivo

Si el resultado de la Declaración de la Renta ha salido positivo, y por tanto es a pagar, la sanción por entregarla fuera de plazo será mayor. Pero aun así, ésta aumentará si Hacienda tiene que avisarte.

En el primero de los casos, resultará vital el tiempo que pase, ya que aumentará el porcentaje que deberás pagar respectivamente.

Si han pasado hasta 3 meses, el recargo será de un 5%, hasta los 6 meses ascenderá al 10%, a los 12 meses seguirá subiendo hasta el 15% y si pasan más de 12 meses será un 20% más los intereses de demora que supondrán un 5% extra.

En cambio, si el resultado es positivo y has necesitado requerimiento de la Agencia Tributaria te reclamará entre el 50% y el 150% de lo que tenías que pagar. No obstante, si el pago se hace dentro del periodo establecido se rebajará la sanción un 25% e incluso, también podrás reducirla en un 30% si no recurres.

Sanción por presentar la Declaración de la renta tarde y con resultado negativo

Aunque el resultado de la Declaración de la Renta sea negativo y por tanto, sea a devolver, la obligatoriedad de presentarla no cambia, por lo que se deberá pagar una multa de 100 euros.

Y si es Hacienda quien te tiene que pedir que la presentes, pese a que te tenga que pagar, la sanción ascenderá hasta los 200 euros.