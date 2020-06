Reclamar a un trabajador un test de coronavirus para contratarle es ilegal

Tras la crisis del coronavirus que se ha llevado por delante cientos de empleos, algunos españoles están incluyendo en sus currículums que son inmunes al coronavirus.

También se encuentran en Internet anuncios en los que se demanda que el candidato presente ese test de coronavirus negativo. Sin embargo, los expertos explican que esta exigencia vulnera nuestro derecho a la intimidad.

No obstante, quienes lo incluyen argumentan que es su forma de dar garantías a sus clientes de que son personas sanas o que no corren el riesgo de contagiarse porque ya tienen anticuerpos. Sin embargo, aún no está comprobado que esa inmunidad ya sea permanente.

Algunos empresarios de la hostelería defienden que buscan personas inmunizadas para dar seguridad a sus clientes. "Si una persona ha superado o no el Covid es un dato médico y forma parte de su esfera más íntima", dicen los expertos. Hasta Fernando Simón cree que esta práctica "no es muy moral".

Según la segunda oleada del estudio de inmunidad en España, solo el 5,2% son inmunes al coronavirus. Un 0,2% más que en los primeros resultados del estudio. En cambio, en los resultados de los test de Torrejón de Ardoz, en Madrid, más de un 20% de sus vecinos tenían anticuerpos del Covid. En este buscador puedes comprobar la inmunidad en todas las provincias de España.