La pregunta sobre incluir la inmunidad en el currículum que sorprendió a Fernando Simón: "No es muy moral"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, compareció como cada día para informar sobre los últimos datos del coronavirus en el país.

Ya en el turno de preguntas de la prensa, el director del CCAES respondió a una cuestión sobre la inmunidad ante el coronavirus. En concreto, sobre los casos detectados por Antena 3 de personas que adjuntan esta inmunidad en el currículum a la hora de buscar trabajo.

Simón reaccionó con sorpresa y no tardó en denunciarlo. El director del CCAES cargó contra los que adjuntan la inmunidad en el currículum para encontrar empleo, asegurando que "no es muy moral".

"Me he quedado sorprendido, yo no sé mucho de leyes pero creo que puede ser incluso ilegal. Si no es ilegal, desde luego no me parece muy moral", reconoció el director del CCAES.

Simón fue más allá y aseguró que esto puede provocar "que se llegue a discriminar a las personas por motivos de salud. Como ciudadano me resulta complicado de entender". También existen anuncios de trabajo que buscan empleados inmunes.

"De los 47 millones de ciudadanos sabemos que hay 45 millones que no tienen anticuerpos porque no se han infectado. Estamos diciendo que esos dos millones que han tenido la desgracia de infectarse van a tener privilegios sobre personas perfectamente sanas que no han tenido ninguna enfermedad", explicó de forma clara Simón.