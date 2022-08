"No es lo mismo la humedad que puede haber en el centro de España, que la humedad relativa que puede haber en la costa mediterránea", los comerciantes comienzan a lanzar sus quejas en torno al plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno el pasado lunes durante el Consejo de Ministros. No convence a algunos empresarios. Muchos denuncian que la medida se ha hecho de manera acelerada y que no se les ha consultado. Piden una mayor flexibilidad.

Las principales patronales de todo el país han cuestionado el paquete de medidas de del Ejecutivo. Están de acuerdo con ser más eficientes, aunque consideran que habría que tener el cuenta el clima de cada zona, ya que es diferente entre el norte y el sur, como también, el tipo de negocio. Y es que, este miércoles, los termómetros marcaban 43 grados a las 13:00 horas en Sevilla, mientras que en Bilbao marcaban 29 grados.

El equipo de Antena 3 Noticias se ha desplazado para habar con varios comercios sobre las nuevas medidas de ahorro energético, como la limitación de la calefacción y aire acondicionado o el apagado de luces. "Si el cliente está 10 minutos o un cuarto de hora, yo creo que son soportables", decía la dueña de una zapatería. Sin embargo, desde otra zapatería del sur aseguran que las medidas "no son viables".

Más flexibilidad a la hora de limitar la temperatura

"Con el calor que hace en Sevilla, los 27 grados no", expresan desde la ciudad andaluza. En Santiago, otra comerciante piensa que los clientes no pisarán el probador en invierno: "A 19 grados, con la humedad, vamos, no te desnudas ni de broma". Son muchos los que consideran que las medidas no deberían ser iguales para todos.

"El clima, la temperatura, el ambiente, no tiene nada que ver en un sitio que en otro", las patronales instan a que el plan sea más flexible. Salvador Sedó, de Foment del Treball, asegura que se debería poder regular las temperaturas teniendo en cuenta con las diferentes "realidades climáticas". Los comerciantes están de acuerdo con el plan de ahorro, consideran que es necesario y solidario, pero creen que son muy genéricas.

Esther Guilabert, de la Confederación de Empresarios Valencianos, ha destacado que la clave está en "el tipo de negocio o el tipo de superficie donde se aplica". Otros comerciantes aseguran que hay muchos alimentos no pueden estar a 27 grados. Los hosteleros piden un 'plan renove'.