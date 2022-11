La presidenta del BCE asegura que seguirán subiendo los tipos en 2023 ya que la inflación no "bajará a corto plazo"

El Banco Central Europeo (BCE) advirtió hace semanas que era muy probable que continuasen emitiendo subidas de tipos de interés para combatir el contexto inflacionista en el que nos encontramos. Este lunes, la presidenta de la institución, Christine Lagarde, mantiene su palabra y ha reiterado que volverán a subir los tipos en 2023. Asegura que la inflación no ha tocado techo todavía.

A la presidenta del BCE le "sorprendería" que la subida de precios hubiese visto su pico más alto por la gran "incertidumbre" económica que envuelve el continente europeo. Así lo ha señalado en un debate en la comisión de Asuntos económicos del Parlamento Europeo: "Me gustaría ver que la inflación hubiese alcanzado su máximo en octubre, pero me temo que no iría tan lejos".

"Cuando se mira a los principales impulsores de la inflación hoy, ya sean alimentos o materias primas o energía, no vemos componentes o una dirección que me lleve a creer que hemos tocado un máximo de inflación y que bajará en el corto plazo", remarca Lagarde. El BCE cree -según sus expertos- que los riesgos para la inflación están al alza. Por ello, seguirán intentando moderar los precios "con todas las herramientas de que dispone" y "la primera y más eficiente" para ellos en este momento es la subida de tipos.

La magnitud y velocidad de estas nuevas subidas de tipos se decidirán en función de los datos de que dispongan "reunión a reunión". Cabe recordar que el BCE actualizará sus proyecciones económicas en diciembre. El objetivo es claro: devolver la tasa del inflación al 2%.

"Tiene que ser un tipo de interés lo suficientemente alto como para proporcionar el objetivo de inflación del 2% a medio plazo que tenemos. Podría ser que nos lleve a territorio restrictivo, pero es algo que debatiremos reunión a reunión y sobre la base de los datos", ha enunciado este lunes Christine Lagarde.

La "sospecha" del Banco Central Europeo es que "todavía tenemos camino por recorrer y no hemos acabado con la inflación".

¿Cómo afecta la subida de tipos?

Una subida de tipos de interés supone que el dinero es más caro. Es más caro acceder a la liquidez, algo que se traduce en un aumento del coste de las hipotecas y mayor dificultad para las empresas a la hora de financiarse y obtener créditos de las entidades bancarias. Los bancos agudizan el factor riesgo.