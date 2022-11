Las 3 grandes dudas sobre las ayudas a las hipotecas anunciadas por el Gobierno

El Gobierno ha dado a conocer hoy la aprobación de un paquete de medidas para hacer más fácil a las familias españolas más vulnerables el pago de las hipotecas. A primera hora de la mañana de este martes, el Consejo de Ministros daba luz verde a una batería de propuestas presentadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y acordadas, a su vez, con el sector bancario.

Sin embargo, son varias las dudas que han surgido entre los españoles tras su anuncio. ¿Quién puede acogerse a este paquete de medidas? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para disfrutar de ellas? ¿Estará mi banco obligado a acogerse a esas medidas?

Hogares vulnerables

En primer lugar, el Gobierno ha subrayado que esta medida irá dirigida especialmente a los hogares más vulnerables. En total, tal y como ha avanzado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se beneficiarán más de un millón de hogares vulnerables.

La cuestión es: ¿Cuáles son los hogares vulnerables? ¿Con qué criterios se decide?

Según ha acordado este martes el Consejo de Ministros, se catalogarán como "hogares vulnerables" a aquellos que ingresen menos de 25.200 euros anuales. Asimismo, el requisito fundamental para acogerse a estas medidas será que la cuota supere la mitad de su renta y que le haya subido más de un 50%.

Si se cumplen todos esos requisitos (cobrar menos de 25.200 euros, que la hipoteca supere la mitad de los ingresos y que le haya subido un 50%), las familias podrán estar 5 años pagando solo intereses y a un tipo menor que el actual.

También las clases medias

Por otro lado, desde el Gobierno aseguran que con esta batería de medidas, acordada con el sector bancario, también se verán protegidas otras familias que podrían verse afectadas. Son aquellas denominadas "clase media". Sus ingresos no deberán superar los 29.400 euros anuales y la cuota de la hipoteca deberá ser superior al 30% de sus ingresos. Además, en este caso, la hipoteca deberá haberles subido un 20% (frente al 50% de los hogares vulnerables).

Si una familia cumple todos esos requisitos, podrá congelar la cuota de su hipoteca durante un año, a un interés menor. Además, podrán alargar el plazo, tal y como ha explicado el Ministerio de Asuntos Económicos, hasta 7 años.

¿Y el resto de familias?

Otra de las preguntas más formuladas tras el anuncio del Gobierno es: ¿Qué pasa con el resto de familias hipotecadas? ¿Tendrán también algún beneficio o no?

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han detallado que para todos se eliminan las comisiones por devolver parte del crédito de forma anticipada o por cambiar una hipoteca variable a otra fija.

¿Están obligadas las entidades bancarias?

No. Aunque las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno con el sector bancario, las entidades no están obligadas a adoptarlas. Es decir, se trata, por tanto, de un plan voluntario al que se podrán acoger o no los bancos.

Según ha explicado la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, se ha establecido el plazo de un mes para que las distintas entidades se sumen a esas medidas, que se espera que entren en vigor el 1 de enero del próximo año.

Por el momento se desconoce el número de bancos que se sumarán a esta propuesta, aunque Calviño se ha mostrado esperanzada en que sean todas las que acaben aplicándolas. Caixabank, por su parte, ya ha mostrado su disposición a suscribir el acuerdo.