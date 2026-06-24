La Playa de As Catedrais ya tiene entradas agotadas para varios días de julio

La Playa de As Catedrais, uno de los principales reclamos turísticos de Galicia, ya ha agotado las autorizaciones de acceso para varias jornadas del próximo mes de julio.

Este arenal, situado en el ayuntamiento lucense de Ribadeo, despierta cada año un enorme interés de visitantes llegados de todos los rincones del mundo, que vienen atraídos por sus impresionantes formaciones rocosas, arcos naturales y cuevas esculpidas por la acción del mar durante miles de años. Un paisaje singular que convierte este playa en un paraíso único, y en una parada obligatoria para todo el que se acerca a conocer Galicia.

Visitas limitadas, y reguladas en temporada alta

La Playa de las Catedrais está abierta al público todo el año, pero el acceso a la bajada a los arcos y a la propia playa depende de la temporada, las condiciones meteorológicas y las mareas.

Mientras que durante el resto del año el acceso es libre si las mareas lo permiten, del 1 de julio al 30 de septiembre y en Semana Santa es necesario reservar una autorización para acceder al arenal. Las plazas pueden solicitarse a través de la plataforma oficial habilitada para la gestión de las visitas (https://ascatedrais.xunta.gal).

Aunque el acceso es gratuito, el aforo está limitado para garantizar la conservación del monumento natural y reducir el impacto de la presión turística sobre un ecosistema especialmente sensible. El cupo máximo es de 4.812 personas al día, y las entradas pueden reservarse en grupos de un máximo de 25 personas por solicitud, con una antelación máxima de 30 días.

Un julio de récord

Los responsables de la gestión del espacio recomiendan a quienes tengan previsto desplazarse durante el verano que comprueben cuanto antes la disponibilidad de autorizaciones, ya que el 80% de las visitas se producen en los meses de julio y agosto. Este año ha llamado especialmente la atención la rapidez con la que se están completando algunas fechas de julio: entre el 14 y 17 de julio ya no existe posibilidad de visitar este paraíso gallego.

Hay que tener en cuenta las mareas

Además de obtener la correspondiente autorización, los visitantes deben tener en cuenta los horarios de las mareas. La playa ofrece su imagen más espectacular durante la bajamar, cuando quedan al descubierto los grandes arcos y pasadizos naturales que le han dado fama internacional. Por el contrario, durante la pleamar gran parte del arenal queda cubierta por el agua, limitando considerablemente el recorrido.

Para quienes no consigan plaza en los días de su viaje a Galicia también es posible contemplar el paisaje desde los miradores situados en la parte superior de los acantilados, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del monumento natural.

Todo apunta a que As Catedrais volverá a ser uno de los destinos estrella de Galicia durante este verano, consolidando una vez más su posición como uno de los espacios naturales más visitados y fotografiados del norte peninsular.

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