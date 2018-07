La UE plantea mantener a Irlanda del Norte en el mercado interior tras el Brexit pero May lo rechaza

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha reconocido su disconformidad con el texto del acuerdo para la salida del país de la Unión Europea que ha presentado este miércoles el principal negociador del bloque comunitario, Michel Barnier, y que plantea la posible permanencia de Irlanda del Norte en la unión aduanera. Ante el Parlamento británico, May ha dicho que su Gobierno quiere sellar un acuerdo con la UE que devuelva a Reino Unido el control sobre sus leyes, fronteras y dinero, y que no lleve a una 'frontera sur' entre Irlanda del Norte e Irlanda.

May ha señalado que el borrador del texto legal sobre el 'brexit' presentado este miércoles por la Comisión Europea afectaría al mercado común de Reino Unido y amenazaría su integridad constitucional. "El borrador de texto legal que la Comisión ha publicado, de aplicarse, minaría el mercado único de Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional de Reino Unido al crear una frontera aduanera y regulatoria en el mar de Irlanda", ha sostenido. "Ningún primer ministro británico accedería nunca a ello", ha asegurado.

Un portavoz de Downing Street ha defendido, sin embargo, que las negociaciones "avanzan bien" y ha señalado que "sería sorprendente" si las partes ya hubiesen cerrado a estas alturas un acuerdo sobre todos los ámbitos en liza, según la cadena BBC. May tiene previsto volver a hablar sobre el Brexit ante la Cámara de los Comunes el próximo lunes.

Por su parte, Barnier ha defendido el plan presentado y ha defendido que el "dique de contención" contemplado para el caso de la isla de Irlanda "no cuestiona el orden constitucional de Reino Unido". Barnier ha insistido en que esta opción estaba ya prevista en el acuerdo sellado en diciembre entre la UE y Reino Unido en ausencia de otras alternativas.