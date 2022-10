Los PGE 2023 "no son los que necesita nuestra economía", según el presidente del Instituto de Estudios Económicos

Los Presupuestos Generales del Estado que ha diseñado el Gobierno de coalición no convencen al Instituto de Estudios Económicos (IEE). En su informe de evaluación el organismo ha trazado un escenario macroeconómico desalentador, alejado de las actuales previsiones de crecimiento para el próximo año.

El IEE se ha mostrado crítico con la carga fiscal de las empresas y con unos ingresos y unos gastos que no se ajustan a la realidad. "En un contexto de desaceleración económica, una política fiscal expansiva y un aumento de los impuestos a las empresas creemos que es una política equivocada. No son los presupuestos que necesita nuestra economía. Las cifras no son creíbles, creemos que se trata de un presupuesto de carácter inflacionista y es un gasto público desmesurado y no se apunta a medio plazo a una estabilidad", ha explicado su presidente Iñigo Fernández de Mesa.

En este sentido, la entidad privada española ha rebajado el avance del PIB al 1,2% en 2023: "No podemos descartar que en 2023 la creación de empleo puede que no tenga signo positivo si se produce un crecimiento de la economía menor como nosotros prevemos", ha añadido Fernández de Mesa.

Más presión inflacionista

En un contexto como el actual marcado por la crisis económica y energética y la guerra de Rusia y Ucrania, las empresas españolas soportarán una presión fiscal récord durante el próximo ejercicio. De esta forma, tal y como ha adelantado el IEE, la carga tributaria sobre el tejido productivo alcanzará un 11% en 2023.

"El aumento del gasto es ineficiente. Las subidas de impuestos buscando la recaudación a corto plazo, sin una suficiente evaluación previa de sus efectos, se apartan del diseño de un sistema fiscal óptimo, que favorezca el crecimiento económico, a la altura de la gravedad de nuestra situación. Se está produciendo un aumento de los costes financieros y nuestras empresas son más vulnerables", ha apuntado el responsable.

Al respecto el economista ha querido dejar claro que "el diálogo social es un valor en sí mismo". "Siempre hemos tenido una lealtad al Gobierno, pero cuando creemos que las decisiones son equivocadas, también lo decimos", ha remarcado.

El papel de los fondos europeos

El director general del IEE también ha hecho referencia al impacto de los fondos Next Generation para superar la crisis: "Creemos que va a ser muy poco. Estos presupuestos no consiguen aumentar el PIB potencial de la economía española y este dato creemos que es muy relevante", ha indicado Gregorio Izquierdo.