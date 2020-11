Pedro Sánchez reúne a la ejecutiva del PSOE tras las críticas de algunos barones por el acuerdo con Bildu para los Presupuestos

Pedro Sánchez reúne este lunes a la Ejecutiva del PSOE después de las críticas lanzadas por algunos barones territoriales tras el acuerdo con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y lo hizo con el apoyo expreso de Bildu a las cuentas del gobierno de coalición. Este acuerdo con la formación Bildu ha desatado críticas en el seno del PSOE mientras Pedro Sánchez evita dar explicaciones sobre el mismo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamentó el "tacticismo" que se está llevando a cabo para sacar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 "de la manera que sea", lo que está provocando que se comulgue "con ruedas de molino a las que nos obliga Pablo Iglesias". Page consideró que "lo de Bildu no tiene un pase". Por su parte, el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara escribió en Twitter: "Ver a Otegui siendo clave para decidir los PGE del Estado, que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético".

Inés Arrimadas la líder de Ciudadanos ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a que Pedro Sánchez tenga que elegir entre los separatistas o ellos. Inés Arrimadas ha señalado que mantendrá hasta el final la negociación de los presupuestos. aunque ha pedido al Gobierno que no ceda al chantaje de los separatistas.

Además de la con la Ejecutiva del PSOE, Pedro Sánchez recibe hoy en la Moncloa a los agentes sociales para constituir la Mesa de Diálogo por la Recuperación frente a la pandemia del coronavirus.