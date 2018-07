Once Comunidades Autónomas incumplirán el objetivo de déficit para 2015

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que once comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, incumplirán el objetivo de déficit fijado para 2015 en el 0,7 %. Fuentes de la AIReF han precisado que en el caso de Baleares, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana, se registrará una gran desviación del objetivo de déficit fijado para este año, mientras que en 2016 tampoco cumplirán el 0,3 % establecido, según prevén. Por el contrario, estas mismas fuentes creen que "no se anticipa riesgo de incumplimiento" en el caso de las comunidades de Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja.

En el caso de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra, la Autoridad Fiscal considera que el posible incumplimiento en 2015 podría corregirse en 2016 por la evolución prevista de los recursos de financiación autonómico, por lo que no sería necesario que adoptaran medidas adicionales. Aunque la situación es heterogénea entre las diferentes comunidades, según la AIReF, el riesgo de incumplimiento se debe fundamentalmente a las desviaciones observadas en sus ingresos por tributos propios, transferencias a recibir del Estado no incluidas en los presupuestos generales del Estado (PGE) y a la no materialización de una parte importante de la ventas y concesiones administrativas previstas en los presupuestos.

Para las comunidades incumplidoras, la AIReF recomienda la elaboración de un plan económico financiero (PEF) que deberá plantear una "senda creíble de corrección del desequilibrio en un horizonte temporal razonable". Dichos PEF deberán adaptarse a la realidad de cada comunidad, de manera que se garanticen los aspectos sustanciales en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Por tanto, se recomienda que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las comunidades presenten sus PEF, que se aprobarían posteriormente en otro Consejo, en otoño.

En el caso de Baleares, Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana con desviaciones recurrentes en el cumplimiento de los objetivos, se recomienda que elaboren los PEF en un "marco plurianual" y reflejando en el mismo los compromisos de corrección anuales. En cuanto a las corporaciones locales, se subraya que éstas cumplen "ampliamente con el objetivo presupuestario fijado" y se prevé que el superávit al final del ejercicio pueda situarse por encima del 0,5 % del PIB como resultado del "mantenimiento del nivel de ingresos sin incrementos significativos en el gasto". El informe asegura que el análisis individualizado de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, parece apuntar a la consolidación del superávit registrado por estos ayuntamientos en años anteriores.