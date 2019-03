Montoro: "Los datos del paro indican que en España hay una recuperación"

El paro en febrero ha caído en 13.538, el mayor descenso en este mes desde 2001, y el número total de parados se sitúa en 4.512.153 personas. Asimismo, la afiliación media sube en 96.909 personas en febrero, el mejor dato desde 2007. Han crecido todos los sectores, en especial la Industria y la Construcción, y los contrato indefinidos son un 22,98% más que hace un año.

Con estos datos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que "en España hay una recuperación". Asegura que "lo más positivo es que (estos datos) se traducen en nuevas oportunidades y hace factible que en 2015, junto al 14, se creen un millón de trabajos y en la próxima legilstarua se creen tres millones de puestos".

"Estos datos refrendan que estamos en la senda correcta", subraya y añade "cuando la recuperación económica se haga más fuerte, los salarios mejorarán y también los empleos. Estamos al comienzo, nos queda mucho por recorrer pero no debemos estropearlo, porque nos ha costado mucho a todos llegar hasta aquí".

Durante una entrevista en Espejo Público, y con los datos del paro recién salidos, en los que se constata una mejoría, Montoro reitera que "lo que hace falta es que no perdamos este ritmo". Recuerda que "España es un país muy estacional en su mercado de trabajo, estos datos hay que verlos corregidos desde su estacionalidad, y efectivamente los próximos meses son los buenos para el empleo".

Apunta a que 2015 va a ser importante en términos de creación de empleo y "esperanzador para los próximos años". Por ello pide "no estropear lo que hemos empezado a andar" con "políticas que estropen el cambio", como por ejemplo "convocando elecciones cuando no toca".

"Los gobernantes no deben manejar esos calendarios a su capricho porque eso entorpece la acción política y de Gobierno", subraya, y recuerda que "tenemos un calendario electoral asfixiante", lo que puede provocar "efectos de inestabilidad política con parlamentos muy fragmentados que hagan más difícil la gobernalbilidad".

Insiste en que "las fuerzas políticas son la amenaza para España" ya que pueden provocar que se dejen de hacer las cosas que se están haciendo para salir de la crisis "y podemos volver atrás", "es algo que debemos decir con total claridad y nitidez".

La prima de riesgo está ahora en los 93 puntos, nivel inédito desde el 2010 y a años luz de los máximos de julio de 2012 cuando la prima se situó a 638 puntos.

El plan de compra del Banco Central Europeo ha llevado a la deuda española a mínimos históricos: este lunes pagaba un interés del 1,2% por ciento. Además, el euro ha caído hasta los 1,11 dólares, una cotización que no se veía desde el año 2003.

Ante esos datos Montoro explica que en Europa no hay inflación ahora, está en bajada de precios y no hay crecimiento, al revés que en España donde sí lo hay. "Cada uno en nuestra casa tenemos que hacer nuestro trabajo y no dependener únicamente de los demás", luego ya vendrá la institución europea.

Oriol Pujol insinúa que es víctima de un juicio político

Montoro, tras un vídeo del hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha dicho "pague usted los impuestos que debe pagar y verá usted como no le persigue nadie, pero si está haciendo todo el día trampas...".

Pone en antecedentes que cuando él fue ministro anteriormente, ya se abrió una investigación a la familia pero no prosperó.

"Lo de pujol lo califiqué de más de 30 años de clandestinidad fiscal y en una persona que ejerció el cargo de president durante tanto tiempo, es inadmisible, es algo que tenemos que reprochar", señala el ministro.

"Es evidente que la Agencia Tributaria tiene mucha eficacia en su tratamiento, por ejemplo, sobre el intercambio de información en Andorra", aunque no completa.

Montoro, explica que "hay más de 100.000 millones de euros que estos tres años se han identificado en forma de cuentas o bienes en el extranjero declarados por contribuyentes españoles" y "solo en 2014 otros 30.000 contribuyentes declararon tener bienes y cuentas que no habían declarado".

"Hemos aplicado normas y leyes más estrictas para luchar contra al evasión fiscal y tenemos la colaboración de los países europeos", ha apuntado el ministro de Hacienda. "Andorra está convencida de que no puede permitir estas situaciones y tendremos un intercambio completo de información tributaria desde 2018".

Por último, recuerda que "si no pagamos equitativamente los impuestos, no podemos bajarlos".

Monedero y Montoro: cruce de acusaciones

"No critico a personas porque no puedo, la ley me lo impide", ha explicado Montoro en relación a todo el asunto surgido por Monedero.

El ministro recuerda que "a los pocos días, Monedero cambió e hizo una regularización, a partir de ahí si está haciendo bien el cumplimiemto de sus impuestos, estará mejor con su conciencia" y subraya que "si todos debemos pagar los impuestos, quienes tienen responsabilidades políticas es elemental".

Ha avanzado que han aprobado una ley tributaria para que la opinión pública pueda conocer a los defraudadores. "Queremos que se conozcan a los deudores, las empresas o a las personas que deben dinero a la Hacienda Pública, así como la lista de defraudores con sentencia judicial".

Montoro ha comparado a España con una comunidad de vecinos, en la que todos tienen derecho a conocer quién no está pagando la comunidad.