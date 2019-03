Monedero presenta una declaración complementaria para regularizar sus impuestos

El secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha presentado a Hacienda una declaración complementaria para regularizar sus impuestos por los ingresos que percibió por asesorar a Gobiernos latinoamericanos, dos semanas después de que se desvelase que los había facturado a través de una sociedad, según ha connfirmado Podemos.



Monedero creó el 23 de octubre de 2013 una sociedad, con el nombre Caja de Resistencia Motiva 2, a través de la cual facturó 425.150 euros y comunicó un beneficio de 295.025, tras pagar 70.417 en impuestos. El dinero procedía de trabajos de asesoría realizados por Monedero como persona física para gobiernos iberoamericanos en 2010.



Dos semanas después de conocerse el asunto, por el que Hacienda anunció una investigación, el 'número tres' de Podemos presentó una declaración complementariapara tributar por esos ingresos a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y no en el Impuesto de Sociedades como hizo anteriormente.



Además, añade que Monedero podría ser objeto de una sanción si la Agencia Tributaria concluye que la declaración complementaria se ha producido después de que se le notificase que se le estaba inspeccionando. Hacienda intentó notificárselo en tres ocasiones y no lo logró, hasta que esta misma semana agentes de Aduanas lograron entregarle la notificación esta misma semana.



Podemos confirma la declaración complementaria de Monedero

Podemos ha confirmado que Monedero ha realizado una declaración complementaria voluntaria de sus ingresos "sin que existiera ninguna notificación de Hacienda", lo que "implica por ley que no existe fraude fiscal".



En un comunicado, este partido desmiente que Monedero haya cometido fraude a Hacienda y recibido sanciones y habla de informaciones "falsas e interesadas al servicio de la disputa política" y con fines "claramente intimidatorios".



Podemos subraya en la nota, en la que no se especifica cuándo realizó Monedero la declaración complementaria ni cuánto pagó a Hacienda, que "los inspectores han afirmado repetidamente que no ha habido ánimo de ocultación, infracción o sanción alguna", lo que, según señala, "contrasta con el uso político que se quiera dar a esta información".