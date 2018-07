Montoro: "El que tiene que comparecer es el que tiene cuentas en Suiza no declaradas"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido a CiU que aquellos que tienen cuentas en Suiza no declaradas son los "que tienen que comparecer, no sólo ante el Congreso, sino ante toda la sociedad".

Así ha respondido hoy a la petición que le ha realizado el grupo parlamentario CiU para que comparezca de forma urgente en el Congreso con el fin de que explique las informaciones que vinculan al presidente catalán y candidato a la presidencia, Artur Mas, y al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol con un supuesto caso de fraude fiscal.

Durante la clausura de los XI Premios al Autónomo del año organizados por ATA, Montoro ha sido tajante al asegurar que el fraude fiscal "no es admisible ni siquiera en términos de discusión pública". Ha añadido que "hay que acabar con las rentas y patrimonios no declarados y luchar contra ello en todos los estamentos de la sociedad". "¿Cómo puede ser que haya iniciativas parlamentarias que requieran que el ministro de Hacienda comparezca en el Congreso para explicar que lo que está investigando la Agencia Tributaria?, se ha preguntado, tras aseverar que "quien tiene que comparecer es el que tiene cuentas en Suiza no declaradas".

Montoro ha ironizado sobre las "ventajas" que tiene un ministro de Hacienda que vuelve a su cargo después de varios años y ha dicho que él sabe "quién pagaba impuestos antes y quién no los paga ahora". "Como yo ya he estado allí sé el pago de tributos desde el punto de vista de la recaudación de los contribuyentes al erario público", ha puntualizado. Además, ha criticado que frente a un sistema tributario español "exigente" se haga un fraude que no sólo se refiere a pymes y autónomos, sino que se extiende a otros estamentos de la sociedad, que -en su opinión- deben dar ejemplo.

Montoro ha aseverado que la Agencia Tributaria está luchando intensamente contra todo tipo de fraude y ha advertido de que actualmente hay un intercambio de información con los paraísos fiscales "como nunca antes había habido". Por todo ello, ha confiado en que se recupere la parte de recaudación perdida.