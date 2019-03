Mónica Oriol matiza sus palabras y asegura que "contrata a mujeres entre 25 y 45 años"

Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, ha querido matizar sus palabras, que fueron malentendidas y subraya que "en el último año ha entrado en el Círculo de Empresarios la nueva directora de Economía, que tiene treinta y pico años.

"No es que contrataría (a mujeres entre 25 y 45 años), es que contrato", y añade que "la mayoría (de las personas en el Círculo de Empresario) son mujeres y están en esa edad".

Explica es "testimonio de lo contrario" y aclara que "me estaba haciendo eco de un estudio". Nos dedicamos a estudiar la realidad y buscar soluciones, y la relaidad que han visto es que la mujer no está siendo contratada o está siendo menos contratada que los hombre sy no tiene oportunidades de promoción.

Según dicho estudio, se basa en una ley del Gobierno de Aznar en 1999 y "dice que si te acoges a la jornada reducida una vez que eres padre o madre, tu despido es nulo, independiente de tu trabajo. Como la realidad es que las que se acogen a ello son las mujeres, esa ley perjudica a las mujeres en lugar de protegernos".

En su opinión "en el momento que una persona tiene un contrato flexible y otra de despido nulo, estamos discriminando".

Para solucionar ello propone varias medidas:

"Ninguna que nos discrimine, vamos a ser iguales. La mujer necesita flexibilidad y un cambio de mentalidad, culturalmente hay que hacer una campaña", ha dicho. "Para conciliar, hace falta que los hombres sepan que también son padres".

En segundo lugar, habla de "horarios flexibles", que en lugar de jornadas partidas, haya "jornada reducida e intesiva".

Además, pide que se socialicen los costes de la natalidad, lo que son "un bien común".

Según los estudios que han hecho en el Círculo de Empresarios, subraya que por ejemplo, en "los países nórdicos no discriminan, ya que es obligatorio que padre y madre se cojan la baja".

Insiste en que "la mujer hoy en el trabajo está valoradísima y pide que "nos midan solo por si somos buenas o no en el trabajo".

Por último, reconoce que "mi forma de expresarme no es siempre la más adecuada" y aclara que en las desafortunadas declaraciones que hizo, estaba "denunciando que a la mujer no se la está promocionando".