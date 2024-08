Ojo con esta nueva estafa: se hacen pasar por Iberia para tratar de robar tus datos bancarios

Las autoridades alertan de una nueva estafa que últimamente está afectando a cientos de personas en nuestro país. Esas personas están recibiendo SMS fraudulentos, supuestamente enviados por Iberia Cards, entidad que emite tarjetas crédito a los clientes de la aerolínea Iberia.

Estos son algunos de los mensajes que están recibiendo los usuarios: "Cargo por valor de 820 euros realizado con éxito", "Se ha registrado un dispositivo desconocido a su banca online". Pero no son mensajes reales. Se trata de smishing. Los timadores suplantan a la entidad para hacerse con tus credenciales. El SMS incluye enlaces para que supuestamente puedas acceder a tu cuenta y ver qué está pasado. Pero esos enlaces redirigen a páginas web fraudulentas. Aunque en esas páginas los estafadores han copiado el diseño y el logotipo de Iberia Cards, esas webs no tienen nada que ver con la web oficial de Iberia Cards. En estos sitios web falsos aparece un formulario para que introduzcas tus datos de acceso (usuario y contraseña) y, si introducimos nuestros datos, se los estaremos dando a los timadores.

Esta no es la primera vez que circulan mensajes fraudulentos que utilizan la identidad de Iberia Cards para timarnos. Un truco para reconocer si es un SMS real o no es fijarse bien en el enlace para a través del cual supuestamente puedes acceder a tu cuenta online. Es un timo si el enlace es: es.lberiacards-web.com, porque la web oficial de Iberia Cards es https://www.iberiacards.es/.

Qué hacer si hemos sido víctimas de este timo

Si has caído en el engaño, has pinchado el link y has rellenado el formulario, has facilitado tus datos a los estafadores. En este caso, los expertos ofrecen esta lista de pasos a seguir:

Si has facilitado tus datos personales, práctica el egosurfing para comprobar que no se está haciendo un uso indebido de los mismos.

para comprobar que no se está haciendo un uso indebido de los mismos. Si también has facilitado los datos de tu tarjeta bancaria o tus credenciales de acceso a la banca online, contacta con tu entidad cuanto antes para contarles lo ocurrido y tomar las acciones necesarias.

para contarles lo ocurrido y tomar las acciones necesarias. Recopila todas las evidencias de cómo se ha producido el timo y denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil .

. Es posible que te hayan suscrito a un servicio de pago online. En ese caso lo prioritario es darse de baja. Normalmente se puede a través de email pinchando en los 'Términos y condiciones' de la web fraudulenta.

Qué es el egosurfing

Practicar egosurfing es navegar por internet para ver qué información hay sobre uno mismo. Es una buena manera de detectar posibles problemas y filtraciones de nuestros datos. Hacerlo de vez en cuando es una medida básica de ciberseguridad. Para hacerlo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda ir al buscador de Google "y poner tu nombre y apellidos, entrecomillado, para centrar la búsqueda en tu persona y no en todos los que se llaman o apellidan como tú".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com