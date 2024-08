El mensaje del hijo en apuros: El timo que ha estafado ya 1.400.000 euros

Les llega un mensaje: Papá, soy tu hijo. Se me ha estropeado el móvil, por eso te escribo desde este número. Estoy teniendo algunos problemas y estoy agobiado, ya te explicaré, pero ahora necesito que me hagas una transferencia. Me hacen falta 500 euros. Lo antes que puedas porfa. Luego te cuento. Un abrazo.

¿Y qué es lo que piensan? Probablemente en un primer momento se sobresalten. Habrá quien, por las circunstancias que sean, ya sea tener a su hijo en el sofá de al lado en ese momento o no haber tenido descendencia, se reirá y dirá "vaya timo", sin embargo, hay quienes caen en este tipo de engaños, con los que las bandas criminales han estafado 1.400.000 euros solamente en la Comunidad de Madrid.

Se trata de una estafa basada en la manipulación emocional y la suplantación de identidad. El estafador pretende hacerle creer a la víctima que un familiar cercano (generalmente un hijo) necesita dinero porque le ha surgido algún contratiempo. Previamente, han realizado un seguimiento de las personas a las que van a timar, estudian sus redes sociales y las de su entorno, buscando un perfil idóneo para picar en el anzuelo. Una vez tengan a su víctima elegida, contactan con ella a través de Whatsapp, SMS, o cualquier servicio de mensajería instantánea explicando que se trata de su hijo, pero que le habla desde un número no habitual porque su teléfono se ha roto y tienen un problema.

Una vez inician la conversación, y, para hacerla creíble, intentan crear un vínculo emocional con la víctima, transmitiendo la urgencia y desesperación del comunicante. Con esto, lo que buscan es provocar una reacción de protección por parte de los destinatarios del mensaje, que en ocasiones aceptan transferirles ese dinero sin antes comprobar la veracidad de los mismo, y si realmente se trata de su hijo o no. Con esta metodología han conseguido estafar más de 4.000 euros a algunas de las víctimas que presionadas por la situación se ven forzados a realizar el ingreso.

La Guardia Civil ya ha detenido a 188 personas y está investigando a otras 15 más por su presunta implicación en los delitos de la estafa del hijo. La investigación comenzó en 2023, tras recibir una denuncia donde se ponía en conocimiento un hecho en el que habían logrado estafar cerca de 5.000 euros a la víctima. A lo largo de esta investigación, han sido 16 los grupos organizados dedicados a este tipo de estafa que se han desmantelado en Madrid. Estos grupos contaban con entre 3 y 15 integrantes, que han llegado a estafar a 320 víctimas. Se han localizado también más de un millar de cuentas bancarias distintas y más de 300 teléfonos utilizados para comunicarse con las víctimas.

Para evitar ser víctima de este, y de otros timos, estas son algunas recomendaciones: