¿Es mejor el mercado libre o el regulado para ahorrar en la factura de la luz?

La factura de la luz sigue siendo uno de los principales problemas de los españoles. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el precio de la energía se ha disparado, repercutiendo directamente en los consumidores a pesar de algunas medidas adoptadas durante estos meses, como la 'excepción ibérica' que aprobó Bruselas que permitía limitar el precio del gas natural empleado en la producción de la electricidad.

A pesar de ello, muchos españoles se preguntan cómo reducir su factura y debaten sobre cuál es la mejor opción para ello, si la tarifa regulada o la libre. Con respecto a esta cuestión, la mayoría de los expertos coinciden en su respuesta: dependiendo del tipo de energía, debemos pasarnos a un mercado u otro.

En el caso de la luz, asegura, la mejor opción para aliviar nuestra cuenta bancaria a final de mes es optar por la tarifa libre y no por la regulada. Quién esté acogido con anterioridad a la primera, a la libre, y aún no le hayan revisado su tarifa o no haya modificado la potencia contratada estará pagando menos que los demás, pues no se le cobrará en su factura el tope del gas.

"No conviene cambiarnos al mercado fijo"

Javier Dasí, experto energético, explicaba hace unos días en 'Espejo Público' que, en estos momentos, no conviene cambiarnos (o continuar en el caso de estar) en el mercado fijo o regulado.

"Es menos ventajoso que el libre y mucho más caro", aseguraba cuando era preguntado sobre la mejor opción.

¿Qué ocurre con la factura del gas?

Sin embargo, con respecto al gas, el experto recomendaba a los españoles acogerse al mercado libre para ahorrar, especialmente, con la llegada del invierno, una teoría en la que coincide Jorge Morales, otro especialista.

"Si alguien de los 8 de cada 10 consumidores que está en el mercado libre sigue ahí y habitualmente pagaba 500 euros al año de calefacción, este año pagará fácilmente unos 3.000 euros", destaca Morales.