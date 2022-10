Joe Biden no cree que Putin vaya a utilizar armas nucleares en Ucrania

Joe Biden parece que lo tiene claro: Putin no está tan loco como para utilizar armamento nuclear en la guerra de Ucrania. En una entrevista en exclusiva para la CNN, el estadounidense ha explicado por qué cree que Putin no vaya a utilizar armamento nuclear táctico a pesar de sus amenazas.

"Yo no digo que él no sea racional. Creo que el discurso, sus objetivos (son irracionales). Pensó que iba a ser recibido con los brazos abiertos, que la casa de la madre Rusia estaba en Kiev y que iba a ser bienvenido. Y creo que calculó mal totalmente"

Ante la pregunta de cuál es la línea roja para Estados Unidos y la OTAN. "Sería irresponsable de mi parte hablar sobre lo que haríamos o dejaríamos de hacer", aunque aseguró que Estados Unidos tiene una respuesta preparada si ello llegara a suceder. Tampoco desveló que haría Washington si Putin bombardeara una planta nuclear en Ucrania o detonara un arma nuclear táctica.

Biden se mostró también muy parco en palabras a la hora de responder sobre los planes o escenarios que contempla el Pentágono si el presidente ruso sigue elevando la presión en territorio ucraniano. "No puedo responder, sería necesario preguntarle al Pentágono".

Lo que si dejó claro Biden es que no ve razón alguna, en este momento de la guerra, para reunirse con Putin a pesar de la gran expectación que se ha creado ante la próxima cumbre del G20 en Indonesia donde van a coincidir ambos líderes.

"Ha actuado brutalmente, creo que ha cometido crímenes de guerra, por lo que no veo ninguna razón para reunirme con él ahora".

Pero ha dejado la puerta abierta al presidente ruso si este estuviera dispuesto a discutir la situación de la estrella de baloncesto Brittney Griner, sentenciada en agosto a nueve años de prisión después de declararse culpable de contrabando de drogas.

"Mira, no tengo intención de reunirme con él, pero si viene a mí en el G20 y me dice: 'Quiero hablar sobre la liberación de Griner', me reuniría con él, pero eso depende", aseguró Biden.