Medio centenar de mineros se encierra para protestar por dos meses sin sueldo

Los mineros de toda España comienzan a movilizarse. Están preocupados porque Europa se resiste a dar el visto bueno a un decreto del Gobierno español que prima el consumo del carbón autóctono.



A ese se suma otro problema en una mina de Palencia: los trabajadores no cobran. Su empresa lleva cuatro meses sin facturar, el stock de carbón se acumula en los almacenes y no hay liquidez.



Como medida de protesta, lo mineros han decidido encerrarse en el interior de la mina. Confían en que quizá el Gobierno les pueda echar una mano.



Las comunidades autónomas con explotaciones mineras no atraviesan su mejor momento. La comunidades mineras en España trabajan en un documento para exigir la aprobación inmediata de un real decreto que garantice por parte de la Comisión Europea el consumo en España de Carbón autóctono.



El sector minero no ve muy claro su futuro. Europa tiene previsto prorrogar únicamente hasta 2014 las ayudas económicas para el mantenimiento de explotaciones mineras.