Más de un tercio de los europeos considera que la inteligencia artificial sería más productiva que su jefe

Más de un tercio de los europeos, y la mayoría de los menores de 35 años, considera que un algoritmo de inteligencia artificial sería más productivo en el trabajo que su jefe. Estos son algunos de los datos que se desprenden desde el informe European Tech Insights de IE University. Recoge las opiniones de la ciudadanía europea ante el cambio tecnológico, las redes sociales, el futuro del trabajo o de la democracia.

Respecto al informe sobre los temas de trabajo, el 57% de los europeos respalda una regulación del derecho a desconectar el trabajo. Con el avance de las tecnologías y la baraja de oportunidades que ofrece internet, muchas personas podrían ver amenazado su puesto de trabajo. El 60% de los europeos no considera que su trabajo vaya a automatizarse en los próximos 10 años, aunque la gran mayoría ve favorable aprobar normas estrictas que limiten legalmente la automatización.

Carlos Luca de Tena director ejecutivo del Center for the Governance of Change de IE University, exclama que "en comparación con el año pasado, observamos un aumento de la confianza en la tecnología y de la aceptación de esta, si bien la forma en que es percibida resulta paradójica".

¿Mayor confianza en algoritmos?

"Posiblemente haya una mayor confianza en los algoritmos de inteligencia artificial, pero muchos ciudadanos están a favor de limitar la automatización por ley pese a no creer que sus trabajos vayan a automatizarse. Estos sentimientos encontrados se constatan sobre todo con respecto al empleo directo, pero no cuando se refiere a la digitalización de los servicios públicos y privados, como demuestra el amplio respaldo a las Administraciones electrónicas en todos los grupos de edad", enfatiza el director ejecutivo.

A favor de ilegalizar las 'fake news'

Las redes sociales han ganado una dantesca importancia respecto a la difusión de noticias desde el estallido de la Guerra en Ucrania. La desinformación ha llevado a que el 52% de los europeos estén de acuerdo en 'ileglaizar fake news' y sancionar a aquellos que las difundan por ley. En españa, esta cifra asciende hasta el 60%.

Este "incierto panorama político" queda reflejado en el miedo a los ciberataques, dice Carlos Luca de Tena. "Vemos que dos tercios de los europeos y hasta un 72% de los españoles temen a un ciberataque a las infraestructuras críticas en su país".

Pese a todo, la mayoría considera que la tecnología está fortaleciendo las instituciones democráticas y considera que su participación en los procesos democráticos a mejorado gracias a ella. "De hecho, una mayoría de europeos ve con buenos ojos que los gobiernos usen tecnología para mejorar el acceso a servicios públicos, siendo casi el 60% los ciudadanos favorables a que los servicios públicos se presten de manera electrónica", señalaba el directivo.