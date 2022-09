La subida de los precios afecta a los Bancos de Alimentos: más gente que atender y menos para repartir

La subida de los precios ha hecho que la solidaridad disminuya. Y eso lo están notando mucho los bancos de alimentos, puesto que tienen más gente que atender y menos para repartir. La inflación está poniendo en apuros económicos cada vez a más familias.

Además, el perfil de persona que demanda esa ayuda ha cambiado. Ahora, la mayoría son personas de 30 años con hijos y sueldos precarios. Hay más gente que necesita ayuda pero las donaciones de particulares han descendido un 70% y las de empresas un 40%. La leche es lo que más ha desaparecido de los bancos de alimentos. También el aceite y las legumbres son productos de los que hay escasez.

Antena 3 Noticias ha entrevistado a Francisco Arteaga, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla. La mejor definición de la situación actual es una 'tormenta perfecta', puesto que "no hay que crear excesiva alarma pero si estamos preocupados porque se van ocurriendo una serie de circunstancias que no son muy favorables".

La inflación es la que está detrás de que haya menos donaciones cuando más se necesitan. No hay que olvidar que "no sólo son las personas que están en una situación de marginalidad económica sino personas con ingresos limitados cuya situación hace que no le llegue a fin de mes para cubrir todas las necesidades". Por otra parte, "hay personas que antes donaban y que ahora no tienen capacidad para hacerlo".

La situación se puede llegar a complicar mucho si siguen sin entrar donaciones pero sigue aumentando la demanda de ayuda. Por eso, desde la Federación Española de Bancos de Alimentos recuerdan que el próximo mes de noviembre harán la gran recogida y piden a todo el que pueda que colabore. Se espera que de cara a noviembre las donaciones aumenten.

La inflación perjudica a los más vulnerables

Las elevadas tasas de inflación perjudican en mayor medida a las familias más vulnerables. El consumo de productos básicos como los alimentos y la energía absorben la mayor parte de su presupuesto mensual.

Según los datos del índice de precios de consumo (IPC) del mes de agosto, los alimentos acumulan una subida media del 13,8% en un año, con incrementos que llegan al 25,6% en la leche; el 24% en aceites; el 22,4% en huevos; el 21,7% en cereales y derivados y el 15,2% en el caso del pan. El pollo acumula una subida anual del 17,6% y el pescado, del 9,9%. Los alimentos para bebés ha subido el 17,7% en un año.