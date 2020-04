La Herradura, en la Costa Tropical de Granada, se ofrece como destino turístico piloto libre de coronavirus

Almuñécar-La Herradura (Granada) se ha ofrecido como destino turístico "piloto" en la desescalada del sector ante una posible finalización del estado de alarma por el coronavirus para el segundo fin de semana de mayo, en la que progresivamente se autorizaría la apertura de diferentes tipologías de empresas y establecimientos. Dada la baja incidencia de la pandemia en la zona, la tipología del destino y la experiencia de los empresarios turísticos, se han ofrecido como destino, comprometiéndose a articular las medidas de seguridad, higiene y salud pública necesarias para ello.

Critican las afirmaciones precipitadas sobre el sector

La iniciativa surge tras la reunión por videoconferencia que han mantenido el Patronato de Turismo de Almuñécar-La Herradura y la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical para analizar la situación que atraviesa el sector por la crisis del coronavirus. El sector turístico se muestra consciente de que "sería prácticamente el último al que se autorizará la vuelta a la actividad en una posible desescalada gradual del estado de alarma". Advierten de que el municipio "no se puede permitir una temporada estival sin turistas y, si efectivamente llegara a suceder que el turismo se cerrase hasta final de año, supondría un cataclismo irrecuperable" del tejido empresarial y económico de la localidad. Por todo exigen "congruencia, rigor y seriedad en las afirmaciones que desde las diferentes administraciones se vienen efectuando en referencia a la reactivación del sector turístico tras el final del estado de alarma" y "que no se formulen, sin el debido análisis y consenso, propuestas precipitadas que no hacen más que generar desaliento e incertidumbre a turoperadores, agencias de viajes, empresarios y turistas".