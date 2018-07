La crisis multiplica por cuatro los parados de larga duración

Andrés lleva cuatro años en el paro: "No sé si será porque tengo 53 años, no lo quiero ni pensar". Hoy se sube a un autobús buscando una oportunidad de trabajo. Vive una etapa difícil y, aún así, se prepara con ilusión para ser conductor: "Quiero dar ánimos a la gente de mi edad porque hay que seguir luchando, si no, qué futuro nos espera...". Como él, el 40% de los parados de más de 50 años llevan al menos cuatro años esperando volver al mercado laboral.

Nazaret lo ha tenido complicado pero al final, con sus 50 años, lo ha conseguido: "Me estaba formando y a la vez enviaba currículums, sin respuesta ninguna". En 2007 los parados de larga duración representaban apenas el 6% pero, después de la crisis, ese porcentaje se ha multiplicado por cuatro.

Dice Gloria Juste, directora de Proyectos de la Fundación Endesa: "Realmente el mercado les está cerrando las puertas, principalmente por estereotipos y unas ideas ya generadas sobre la poca flexibilidad de estos trabajadores". Entre ellos, a José María: "No he recibido ni una llamada ni para hacer una entrevista en ninguna empresa". Y decidió hacerse autónomo.

Aún así, en el último trimestre, casi 21.000 personas mayores de 55 años se fueron al paro.