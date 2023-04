La protesta de Paqui contra sus inquiokupas: "Acampo enfrente del piso y no me moveré hasta que lo solucionen"

Paqui ha plantado una tienda de campaña delante de su piso a modo de protesta. Y es que en él vive una pareja de inquiokupas que no paga el alquiler y se niega a irse. Es por eso que ha anunciado que no dejará su protesta hasta que consiga recuperar su vivienda.

Esta vecina de Barcelona asegura que está muy afectada y dice que no cesará en su protesta para que esa inquiokupa abandone el piso en el que vivía su madre, enferma de alzhéimer. De día, estaba en un centro, y de noche una cuidadora se quedaba en su casa. La mujer empeoró y la familia decidió llevarla a vivir con uno de los hijos. Como el piso quedó vació, una empleada del centro se interesó en alquilarlo.

Tal y como ha explicado a Antena 3 Noticias, Paqui cuenta que quiso ayudar a esa cuidadora del centro: "Mi madre estaba encantada con ella. Le dijimos 650 euros, un piso de 80 metros amueblado y tres habitaciones". Condiciones que la persona en cuestión aceptó.

La inquilina se fue a vivir al piso junto con su pareja, y todo iba bien hasta que falleció la madre. A partir de ese momento, cuenta Paqui, que dejaron de pagar tanto las mensualidades como los recibos de los suministros.

Paqui no está dispuesta a rendirse

Pasaron las semanas y, finalmente, tras diez meses sin cobrar ni un solo euro, pusieron una denuncia: "De nada ha servido y ahora me deben 17 mil euros: el alquiler, más las facturas de la luz y el gas".

"¿Hasta cuándo voy a tener que estar? ¿Otros 20 meses manteniendo a una familia?"

Psicológicamente, Paqui asegura que no está bien: "¿Hasta cuándo voy a tener que estar? ¿Otros 20 meses manteniendo a una familia?". En total, ya lleva 20 meses sin cobrar y los inquiokupas no responden los mensajes.

"Ya no sé que más hacer", acaba explicando Paqui, que ha decidido que no se moverá de su tienda de campaña hasta que no consiga recuperar su vivienda, la misma que ha heredado de su madre.

Cataluña, a la cabeza de la okupación

En Cataluña se da casi el 42% del total de casos de okupación, según datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2022. Los altos índices de ocupación ilegal de vivienda en Barcelona y su área metropolitana la sitúan ahora como "epicentro de un nuevo perfil" de okupa, según concluye el análisis sobre la vivienda y los efectos de la ocupación ilegal realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.