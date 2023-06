Los hoteles se ofrecen para recibir el voto por correo para el 23J: "Ponemos a disposición a nuestros recepcionistas"

Recibir la papeleta del voto por correo en el hotel puede ser una opción de cara a las elecciones generales del próximo 23 de junio. El plazo para recibir la documentación para votar a distancia para estos comicios es entre el 3 y el 16 de julio, unas fechas en las que muchos pueden estar de vacaciones, de ahí que los establecimientos hoteleros hayan ofrecido esta alternativa de manera que las ocupaciones vacacionales no se vean resentidas.

La situación e Carmen es un ejemplo de los problemas que puede ocasionar votar por correo el 23J. Ella ha acudido a una oficina de Correos para solicitar el voto por correo, ya que "no vamos a estar aquí porque estaremos de vacaciones". El dilema es que tiene que indicar a qué dirección quiere que le envíen la documentación y no tiene claro cuál poner. "Nos vamos el 15 de julio", dice, y el plazo es entre los días 3 y 16 de ese mes. "Espero que me la manden antes de irme", añade.

Conscientes de esa incertidumbre, los hoteleros valencianos han lanzado esta propuesta: animan a sus clientes a que pongan en la solicitud la dirección de su establecimiento. "Pondremos a su disposición nuestro servicio de recepción para recibir al personal de Correos para que puedan ejercer el derecho al voto y no tengan en ningún caso que sacrificar sus vacaciones", indica Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera Hosbec.

¿Qué pasa si luego quiero ir presencialmente?

Jasone también ha solicitado el voto por correo, "pero luego si me toca mesa electoral pues votaré presencialmente". Es el error más habitual. Mucha gente no sabe que una vez que se pide el voto por correo y se acepta ya no hay marcha atrás: ya no se puede ir a votar de forma presencial.

El caso de Fátima es algo más complicado. Ella viaja dentro de unos días a Estados Unidos porque va a nacer su nieto. Y su estancia allí coincidirá con la celebración de las elecciones generales. "¿Me lo pueden enviar a Estados Unidos?", ha preguntado Fátima en Correos. Como no ha obtenido respuesta, se va a ir sin una solución: "Como si estoy en China. Tengo derecho a votar, ¿no?".

Récord de votos por correo

Las oficinas de Correos no descansan estos días. Desde que se conoció el adelanto electoral se calcula que son ya 300.000 las solicitudes de voto por correo recibidas. Según los sindicatos se podría alcanzar el récord de dos millones de votos por correo.

Hay muchas preguntas respecto a estas elecciones, como, por ejemplo, si se eximirá finalmente de formar parte de una mesa electoral a los que ya tenían pagadas sus vacaciones o si se pedirá también el DNI en las oficinas de Correos en el momento de entregar las papeletas. Hasta ahora solo hay que enseñarlo para pedirlo y para recepcionar la documentación. Todos miran a la Junta Electoral Central, que se reúne el 8 de junio.