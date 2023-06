¿Qué pasa si tenemos un viaje contratado y nos toca mesa electoral en el 23J?

El adelanto de las elecciones generales nos ha pillado a todos por sorpresa. Y la fecha todavía más. El 23 de julio rompe las vacaciones de miles de españoles. Muchos ya lo tienen todo reservado: aviones, trenes, apartamentos o habitaciones de hotel, paquetes vacacionales pagados al completo.

Pero ¿qué pasa con todo eso si nos toca mesa electoral? Es la gran pregunta. Los hoteles no paran de recibir llamadas de clientes preocupados "está todo un poco en el limbo pero son causas de fuerza mayor y, en base a eso, tomaremos medidas, no se tienen que preocupar los clientes", nos explica Ángel Negrín, director del hotel Benidorm Plaza.

¿Es importante contratar un seguro de cancelación?

Todavía es pronto para saber qué harán los hoteles con las reservas ya pagadas. Pero, en principio, barajan dos opciones: reembolsos o cambios de fechas. "Si el padre de familia o la madre ha sido designada y, obviamente, no puede viajar la unidad familiar, la cancelación contempla toda la reserva en su totalidad", añade Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. Aun así, las agencias de viajes recomiendan contratar un seguro de cancelación. "Estamos ofreciendo seguros específicos que cubren este tipo de contingencia", asegura Carlos Garrido, presidente Confederación de Agencias de Viajes.

¿Qué pasa si ya tengo mi reserva y no he contratado seguro?

En principio, casi todos los seguros cubren el supuesto de "presencia en mesa electoral" y los que hasta ahora no lo contemplaban, lo están incluyendo. "Y la gente que no lo ha sacado, lo puede hacer ahora, hablando con una aseguradora y comprobando que queda claro que añade ese supuesto. Tiene efecto hasta 72 horas antes de que nos llegue la citación, después, no se podrá contratar", cuenta Javier Garrido de IAG7 Viajes. Otras aseguradoras están tratando de ampliar los seguros existentes para que si le toca mesa electoral a un miembro de la familia, el seguro cubra a toda la familia. La búsqueda de este tipo de coberturas se ha disparado un 47% esta semana, según los datos de Rastreator.

¿Un viaje internacional puede ser eximente?

Ahora, el ministerio de Industria se plantea una nueva posibilidad: que los viajes internacionales, mucho más caros, puedan servir de justificación para no acudir a una mesa electoral. Que eximan a los viajeros de acudir ese día a los colegios electorales. Pero, de momento, es solo una idea. Una propuesta que convence a las asociaciones de consumidores y al sector que está muy preocupado con la convocatoria electoral en mitad de la temporada alta.