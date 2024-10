No habrá cortes en Cercanías este fin de semana: Aplazan la retirada del tren descarrilado entre Atocha y Chamartín

El pasado sábado un tren sin pasajeros descarriló en el túnel entre Atocha y Chamartín afectando a casi 17.000 personas con la cancelación o retraso de sus viajes. Avisaron que el pasado domingo que Atocha sería el origen de los viajes con destino a la Costa de Levante, y no Chamartín como suele ser. Pero al día siguiente las líneas operadoras ferroviarias volvieron a funcionar con normalidad.

Según planificaron el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y RENFE, tenían previsto para el fin de semana del 26 y 27 de octubre movilizar un dispositivo técnico especial para la retirada del tren. Lo que no tenían era una fecha exacta para reestablecer el servicio ferroviario la vía afectada ya que debían evaluar su estado y repararlo.

Hasta que el pasado jueves, fuentes de Adif comunicaron a Europa Press, que no han podido retirar el tren de las instalaciones, por lo que la mejor opción era apartarlo para dejar una vía libre que no afectase a los trayectos de la línea Madrid-Levante. Renfe confirma que la circulación no se verá afectada y que los trenes saldrán desde la estación de Chamartín, ya que han habilitado una vía distinta a la del tren descarrilado.

La retirada estaba prevista para este fin de semana para no afectar al tráfico, ya que desde el lunes se realizaban todos los viajes Madrid-Levante desde al estación de Chamartín, salvo dos a primera hora del lunes en los trayectos Madrid-Murcia y Valencia.

El Director General de Negocios y Operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero explicó en una rueda de prensa el pasado domingo que no era nada fácil retirar el tren del túnel. Al encontrarse en su interior es una tarea "muy compleja", que "reviste una complejidad especial dadas las características del espacio en el que se desarrolla", comunicaron desde la compañía.

Tren descarrilado

Unos siete kilómetros recorrió el convoy sin pasajeros que descarriló en mitad de un túnel que conecta las estaciones de Atocha y Chamartín. Este incidente provocó retrasos y cancelaciones de viajes a casi 17.000 pasajeros con destino a la Costa de Levante.

El tren estaba averiado y estaba siendo remolcado a un taller, cuando supuestamente se desengancha y, antes de volcarse, comenzó a descender por la vía del túnel dirección a Atocha que tiene un desnivel del 30%.

Según un audio un audio de un trabajador del centro de control de Adif explica que voluntariamente el personal de la infraestructura ferroviaria descarriló el tren para evitar daños mayores: "Se iba a estampar el tren a la deriva con el tren de viajeros y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva no se estampara con el tren parado".

