El grito de socorro de una madre española atrapada en Gaza: "Esto no es una guerra, están erradicando a la población"

Con una difícil conexión y uno de sus hijos llorando al fondo de la llamada, un equipo Antena 3 Noticias ha hablado Islam J.A. Hamdam, una madre española atrapada en Gaza desde que el pasado fin de semana el ataque de Hamás recrudeciese el conflicto.

Tiene dos hijos pequeños, uno de dos años y otro recién nacido, de tres meses, a los que tiene todo el día en sus brazos. Están viviendo un auténtico infierno, nos cuenta. "Este es nuestro día a día, los pequeños tienen miedo, es un bombardeo constante no para ni de noche ni de día".

"No quiere amamantar por el estrés"

Viven sin electricidad y sin agua potable y esto, asegura, es lo que más le está afectando, sobre todo por sus hijos. No pueden dormir ni comer, están asustados. "Tengo un bebe de tres meses que no quiere amamantar del estrés", nos explica preocupada.

Le está dando biberones pero tiene miedo por la calidad del agua. "Vamos a llegar a un punto que si no mueren del bombardeo van a morir de contaminación". Los pocos supermercados que no han sido bombardeados no abren y, si necesita algo, tiene que exponerse e irse muy lejos para encontrarlo, explica.

Atrapada en la franja de Gaza, reclama ayuda: "Que los derechos humanos no se queden en los papales, que cumplan, que somos humanos. Tenemos derecho a una vivienda digna y segura, tenemos derecho a que nuestros hijos tengan una infancia feliz y eso no se está cumpliendo".

Quiere salir por ellos y pide que se haga todo lo posible. "Si no es a España porque es más complicado, al menos irnos a un sitio cercano más seguro".

Una masacre

Por ahora no tiene ninguna forma de salir y sentirse a salvo. "Esto no es una guerra, es una masacre. Es la erradicación de la población". Salir ahí a fuera, dice, es exponerse y necesitan protección. "Un coche seguro que les de más miedo bombardearlo, porque cualquier coche puede ser bombardeado y es una muerte segura". Viven con miedo, el trayecto es muy largo y no quiere arriesgar a sus hijos. "Solo por los niños que hay deberían hacer todo lo posible".

Islam nació en Gaza, pero a los cuatro años se mudó a Valencia, donde se cri. Allí estudió Nutrición y se sacó el doctorado. Ha pasado la mayor parte de su vida en España, pero hace cinco años se volvió a Gaza para trabajar en un hospital que no sabe si sigue en pie. Ahora, su familia y ella están atrapados en medio del conflicto.