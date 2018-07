El Gobierno de Rajoy reduce a un tercio la flota de coches oficiales

El Gobierno tiene censados actualmente en los distintos Ministerios un total de 303 coches oficiales con una plantilla de 411 conductores, según los datos actualizados que el Ejecutivo ha ofrecido al diputado socialista José Zaragoza.

Los Ministerios de Hacienda y de la Presidencia son los que disponen de mayor número de vehículos con 58 coches y 71 conductores, y 31 vehículos y 42 chóferes, respectivamente. Y en tercer lugar están igualados el Ministerio de Economía y el de Asuntos Exteriores, con 31 coches y 42 conductores.

En diciembre de 2011 el Gobierno de Zapatero dejó a la nueva Ejecutiva de Mariano Rajoy un Parque Móvil que constaba de 921 coches destinados a "servicios generales" de toda la Administración Central.

El Ejecutivo señala que, tras la aprobación de un real decreto a finales de 2012, actualmente los Ministerios disponen de una flota de 303 vehículos con 411 chóferes.

En ese real decreto se apostó por una reducción progresiva del censo de vehículos y la platilla de conductores, de acuerdo con "los principios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos".

Subasta y no reposiciones

La reducción de la flota de coches oficiales se realizó mediante la venta por subasta y "su no reposición", mientras que la plantilla de conductores se fue disminuyendo a través de jubilaciones y la no integración de nuevo personal.

A partir de entonces, los directores generales, subdelegados del Gobierno y directores insulares "pasaron a tener asignado un coche de representación por razón de su cargo a utilizarlo de forma compartida para poder atender también los servicios generales del Departamento."