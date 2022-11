El Gobierno propone aumentar de 25 a 30 años el cómputo de pensiones y poder escoger los mejores 28

El Gobierno ha propuesto este lunes una "extensión moderada del periodo de cómputo de la pensión" de 25 a 30 años. Así lo ha planteado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá a sindicatos y patronal. Asimismo, el departamento pone encima de la mesa el poder elegir los mejores 28 años de cotización.

"Es decir, se descartan las peores 24 mensualidades", señala el Ministerio en un comunicado. Se trata de un cambio se realizaría de manera progresiva. Siguen pasando los días para aprobar la reforma de las pensiones antes de terminar el 2022. Es uno de los compromisos del Ejecutivo con Europa para un nuevo tramo de los fondos europeos.

Podemos no está de acuerdo con que esto pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones. Fuentes de la formación morada aseguran a Antena 3 Noticias que "no lo comparten nada". "Siempre hemos mantenido que las soluciones no pasan por recortar y un incremento del periodo de cálculo constituye un recorte que dificulta acceder a la jubilación", agregan.

Tras dos meses de negociaciones paralizadas, el Ministerio que dirige Escrivá mueve ficha en sus contactos con los agentes sociales. La propuesta del Gobierno incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y varones cuya carrera de cotización se haya visto aminorada por tener un hijo. Además, plantean un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

Subida moderada hasta 2050

En su oferta, el Ejecutivo ha comunicado a los agentes sociales que la pensión máxima subirá moderadamente hasta 2050. Proponen vincular la evolución de la base máxima al IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de una mejora de la pensión máxima.

Para el Ministerio, esto supone "un punto de partida", abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo, que se reunirá en los próximos días. Desde CCOO rechazan la necesidad de una ampliación del periodo de cálculo, un punto que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo. En este sentido, el sindicato sí valora la vinculación de las bases máximas al IPC, aunque reclama "medidas más intensas para el incremento de ingresos contributivos".