El Gobierno pone el foco en el comprador de casas extranjero pero solo representó un 8% entre julio y septiembre

El Gobierno pone el foco en los compradores de vivienda extranjeros no pertenecientes a la UE y no residentes en España. La incidencia no es demasiada teniendo en cuenta los datos oficiales del tercer trimestre de 2024. Entre julio y septiembre se vendieron 165.000 casas en España. De ellas, un 8%, unas 13.500, las compraron extranjeros no residentes en nuestro país. Pero de estos, el Gobierno quiere subir los impuestos solo a los no comunitarios.

Los más perjudicados serán los británicos que son los que encabezan el ranking de compradores extranjeros, seguidos de alemanes y franceses.

Alfaz del Pi, en Alicante, es un pueblo de más de 20.000 habitantes y la mitad de ellos son extranjeros, la mayoría noruegos. Allí hemos conocido a Liv y Kjellaug. Estas dos noruegas huyen del frío de su país y pasan en España seis meses. Ellas compraron hace años una casa en el pueblo y el resto del año que no viven aquí, la cierran. "Este es un lugar muy agradable para gente mayor como nosotras. El sol, tantas horas con buena temperatura, eso no lo tenemos en nuestro país", dicen estas noruegas.

¿Qué buscan los extranjeros en España?

La mayoría de llamadas que recibe Concha son de extranjeros que quieren comprar. Ella es la propietaria de una inmobiliaria en este pueblo alicantino. Asegura que "buscan una vivienda para pasar largas temporadas en España". "Generalmente son segunda vivienda enfocada a pensionistas o gente que está a punto de jubilarse", según Concha Orenes. Son, sobre todo, ciudadanos europeos, no solo de Noruega, también de Bélgica, Suecia o Alemania.

Nos vamos a Barcelona, allí nos cuenta Sergi Ripoll, propietario de una inmobiliaria, que antes compraban muchos británicos y rusos. "Han dejado de comprar, desde el Brexit, los británicos y desde la guerra, los rusos", asegura.

El resto de extracomunitarios que compran son residentes: "Hace unas semanas hemos vendido una piso a japonés que tiene idea de poner su estudio de pintura aquí en España y quedarse a vivir".

En Madrid, lujo y zonas caras

Según Ripoll, los extranjeros extracomunitarios no residentes que compran buscan su primera residencia llevan muchos años aquí y ya se establecen aquí.

En Madrid, un gran número de compradores de fuera de la Unión Europea busca lujo, zonas caras y exclusivas. Suelen ser gente que manejan grandes cantidades de dinero.

Gonzalo López, CEO de una inmobiliaria de lujo, afirma que son latinoamericanos, americanos y británicos los que compran casas muy caras en zonas muy exclusivas: "Son pisos que rondan desde el millón de euros a cinco millones". "Buscan seguridad jurídica y calidad de vida", dice López

Compran para ellos, para vivir, según las inmobiliarias, ni alquilan ni venden.

