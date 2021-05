El fin del estado de alarma, un alivio para la hostelería en España

El fin del estado de alarma decretado contra el coronavirus ha recuperado la movilidad en España. Yoli y Víctor han sido de los primeros viajeros, que no han dudado en volver a Sanxenxo, Galicia.

También María y Jesús han regresado a Salou, una ciudad en Tarragona donde 2 de cada 3 viviendas son segundas residencias.

Unos viajes que suponen todo un alivio para los hosteleros, que ven cómo las restricciones se van suavizando en las comunidades. Es el caso de Andalucía, donde ya se pueden dar cenas hasta las 00:00 horas de la noche. "Es una alegría poder atender al cliente con más tiempo, la gente viene mucho más tranquila", señala un camarero a Antena 3 Noticias.

De hecho, sin estado de alarma, las reservas en restaurantes han crecido un 34%, según la plataforma de reservas ElTenedor.

La hostelería sigue restringida en algunas comunidades

Aunque no ha ocurrido así en todos los sitios. Por ejemplo, Baleares mantendrá el interior de la hostelería cerrado durante 15 días más, algo que preocupa al sector. "Seguimos cerrados y ya van 15 meses. Seguimos pagando todos los impuestos y los alquileres", lamenta el presidente de la Asociación de Restauración de Mallorca, Jaume Colombás.

Lo mismo ocurre en Cantabria, donde no se puede atender a clientes en el interior de establecimientos, aunque sí en las terrazas. Eso sí, bares y restaurantes tienen que cerrar a las 22:30 horas, algo que tiene en pie de guerra al sector con el presidente, Miguel Ángel Revilla. "Así es imposible. El 90% no tiene terrazas y los restaurantes no pueden trabajar", denuncia un trabajador.

El ocio nocturno, al borde del abismo

Pero peor panorama tiene el ocio nocturno. Por ejemplo, en Valencia, algunas discotecas han optado por abrir como cafetería. "Abrimos a partir de las 17:00 de la tarde hasta las 23:30 de la noche", explica el presidente de la Asociación de Discotecas de Valencia, Kike Sacristán.

Por eso, el sector pide que se les deje cerrar más tarde. "Dar ocio a la gente y que la gente no esté en la calle con un ocio descontrolado", argumenta el sector. Y es que, si en verano no les dejan abrir, aseguran que dos de cada tres locales cerrarán para siempre.