Fernández Toxo: "España ha dejado atrás la recesión, pero las personas no han salido de la crisis"

Deja la dirección de CCOO tras ocho años

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dejado la dirección tras dos mandatos porque "mi forma de entender el sindicalismo no me lo permite". Cree que se necesita "gente de otra generación que con un nuevo impulso permita la recuperación de la pujanza del movimiento sindical a partir de la recuperación de derechos".

"En CCOO si de algo nos enorgullecemos es de una profunda cohesión interna", afirma.

La OCDE mejora la previsión de crecimiento en España

Toxo ha recordado que "España ha dejado atrás la recesión, pero las personas no han salido de la crisis".

Preguntado por las políticas europeas, ha señalado que si han fracaso, tienen que reconocerlo e "iniciar otra senda de recuperación en Europa que preserve el modelo social". Cree que "es tiempo de que crezcan los salarios" porque "ha habido una devaluación salarial en España brutal".

Por otro lado, Toxo ha abogado por "una renta mínima que garantice unos mínimos de supervivencia", pero dice que "la Mesa del Congreso está paralizando la tramitación" y "se está retrasando intencionadamente".

Asimismo, recuerda que "todo el empeño del sindicato tiene que ser mejorar las condiciones de trabajo de la gente, dar cobertura las personas que, queriendo trabajar, no tienen oportunidad".

Presupuestos Generales del Estado 2017

Ha tachado los PGE de "tremendamente restrictivos porque el Gobierno se niega a realizar una reforma fiscal". España tiene un problema de menores ingresos que los países de la eurozona.

Corrupción

Preguntado por las 'tarjetas black' ha reconocido que les han hecho "un daño terrible, pero ya no hay nadie vinculado que esté en CCOO".

¿En riesgo las jubilaciones?

Por último, cuando apenas quedan tres meses para que se jubile ha indicado que no me preocupa su jubilación, "me preocupa la del resto". Afirma que se está "retrasando la reforma de las pensiones por oportunismo político" y desde el sindicato quieren "hacer un pacto de pensiones que garantice la supervivencia del sistema y la calidad de las pensiones públicas".