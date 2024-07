Estos son los sistemas ADAS que llevarán obligatoriamente los nuevos coches matriculados a partir de hoy

La seguridad vial ha avanzado mucho desde que los vehículos empezaron a integrar los primeros sistemas de ayudas a la conducción, más conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Tecnologías para mejorar la seguridad tanto de conductor y pasajeros como de otros ocupantes de la vía.

A lo largo de los años, las marcas los han ido incluyendo en sus lanzamientos como un extra. Desde julio de 2022, todos los coches debían contar obligatoriamente con ocho sistemas. Pero a partir de hoy, 6 de julio de 2024, una nueva normativa obliga a equipar los nuevos vehículos que se matriculen con ocho ADAS más.

Ocho nuevos sistemas ADAS

Se trata de un Reglamento de la Unión Europea, que pretende reducir a cero las muertes en carretera para el año 2050. Según un estudio del Parlamento Europeo, los sistemas ADAS permitirán evitar hasta 25.000 muertes y 140.000 heridos graves en Europa en los próximos 18 años.

Los coches nuevos deberán incorporar de serie todas estas medidas: detector de fatiga y sueño, alcoholímetro anti-arranque anti-arranque, asistente de velocidad inteligente, alerta de tráfico cruzado, alerta de cinturón en plazas traseras, alerta de cambio involuntario de carril, sistema de frenado de emergencia, y una caja negra. Además, se establece la denegación de nuevas homologaciones y la posterior prohibición de las matriculaciones (normalmente 24 meses después) a todos aquellos vehículos que no cuenten con ellas.

Impacto en el mercado de ocasión

Por esto, esta medida no solo tendrá un impacto en la seguridad vial, también en la venta de vehículos. Porque los coches nuevos ya fabricados, pero aún sin matricular, que no tengan incorporados estos sistemas, no podrán ser vendidos como "nuevos" a partir del verano. Por lo que pasarán automáticamente a formar parte del stock del mercado de ocasión. Y eso hará que el parque de vehículos de segunda mano aumente, y que sea más rejuvenecido, con mejores prestaciones.

Según GANVAM, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, las ventas de turismos de ocasión superan ya el millón de unidades y acumulan una subida de más del 7% en el primer semestre de 2024. Y entre ellos, son los llamados coches seminuevos, los que tienen entre uno y tres años, los que más tiran del mercado: han subido un 33,9% en la primera mitad de año.

Los coches de segunda mano, al alza

La venta de coches de ocasión no para de crecer. Desde los concesionarios aseguran que es "una compra inteligente" porque los vehículos son "cada vez más modernos" y tienen "cada vez menos kilómetros", explica David Villalba, responsable de Flexicar. Y su coste es menor que si son nuevos. "El precio medio de un vehículo usado frente a un vehículo nuevo es un 60%".

Además de ser más baratos, suelen estar más disponibles que los coches nuevos. Uno de los motivos es que muchos de ellos han sido utilizados previamente como coches de alquiler. "Uno de cada cuatro coches procede del renting, y su rotación es de unos 48 meses", detalla Fernando Miguélez, director general de GANVAM.

Cómo revisar el coche

Pero a pesar de que los vehículos sean seminuevos, pueden esconder "vicios ocultos", "averías", que no se vean a primera vista. Por eso se recomienda siempre pedir una revisión. "Suele haber preocupación por parte de los clientes en relación a la manipulación del kilometraje", explica Jorge Fuentes, cofundador de Valitae, única empresa en España con un proceso de revisión de vehículos de segunda mano verificado y homologado por una empresa certificadora APPlus+.

"Sobre todo miramos las fechas de las piezas, que sean del propio vehículo. Si nos encontramos, por ejemplo, tornillos desiguales en cabeza y forma, indica que la pieza ha sido sustituida, lo que puede significar que ha tenido una mala reparación o que ha tenido un golpe frontal que quizás nos quieren ocultar", muestra Guillermo Villarrubia, perito judicial de vehículos. "Aquí, por ejemplo, vienen reflejados todos los módulos en el que queda un registro del kilometraje", añade, mostrando el dispositivo empleado.

El objetivo es generar confianza en el mercado de segunda mano, llevar a cabo una compraventa segura y que no haya sorpresas desagradables a la hora de adquirir el vehículo. Nunca está de más garantizar que aunque el coche haya sido utilizado, se encuentra en perfecto estado.

