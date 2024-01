Esteban Adán: "Me veo en la obligación de volver a España, lo que me lleva un día ahora me puede llevar tres"

Los agricultores franceses iniciaron este lunes el 'asedio' a algunas de las principales vías de acceso a París. Cientos de tractores bloquean varias de las autopistas y carreteras nacionales de entrada a la capital o a grandes ciudades como Marsella o Lyon.

Antena 3 Noticias de la Mañana ha entrevistado a Esteban Adán, un camionero español afectado por estas protestas que se ha quedado concretamente en Clermont-Ferrand. "La situación es bastante complicada, ayer me quedé a una hora del cliente y ya no puedo seguir. Voy camino hacia Nantes y tienen cortada la dirección París, la 71 entonces yo me veo en la obligación de volver a España", explica Esteban.

Asegura Esteban que "lo que antes le llevaba un día, me puede llevar 3" y añade: "Me levanté a las 4:00 horas para recorrer una hora y ahora he acabado de descargar y me vuelvo porque lo que me lleva un día me puede llevar tres."

La tensión ha ido creciendo día a día, según datos publicados por la televisión francesa BFMTV se calcula que hay unos 1.710 agricultores movilizados en 16 departamentos con 1.206 vehículos agrícolas. La Gendarmería francesa ha confirmado 30 departamentos afectados y 16 autovías afectadas y "casi 800 tractores" en la región de París. Esteban ha decidido volver a España porque aunque confiaban en que esta semana "la situación iba a ser un poquito más leve, está muy lejos de mejorar".

"Mi familia está bastante preocupada porque la situación es bastante complicada" dice Esteban para reconocer que está "perdiendo bastante dinero y si a eso le sumas que no puedo hacer el viaje, porque tengo que volver a España, pues sí que se pierde sí".

Su agenda para los siguientes días pasa por "esperar a que esto se calme y si vemos que va mejorando pues intentaremos subir la que viene". Según las declaraciones del presidente del principal y potente sindicato agrícola en Francia, FNSEA,Arnaud Rousseau, "la determinación es total" y siguen negociando con el Gobierno. Su impresión es que el primer ministro tiene voluntad de ir "más lejos en todos los temas".

Qué reclaman los agricultores franceses

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha movilizado a 15.000 agentes ante estas protestas. Attal, que fue nombrado en su cargo el pasado día 11, va a pronunciar a partir de las 15.00 locales (14.00 GMT) un discurso de política general ante la Asamblea Nacional en el que ha decidido que no se va a someter al voto de los diputados, y que le ofrece la oportunidad de presentar los anuncios al sector agrícola que ha prometido el ministro del ramo, Marc Fesneau.

Después de un primer paquete de medidas el pasado viernes, que no consiguieron el fin de las protestas, los agricultores reclaman un cambio en la situación de competencia que dicen sufrir con los productos importados de otros países, incluidos los de la Unión Europea, como España e Italia, de donde llegan muchas frutas y hortalizas. Un cambio de las políticas europeas. También un cumplimiento estricto de la llamada 'ley Egalim' que teóricamente garantiza que los industriales y los grupos de distribución deben pagarles sus productos a un precio superior al de sus costos de producción.

Más allá de la simplificación de reglas y de la burocracia anticipada por Attal, exigen una modificación de la política europea para poner fin al barbecho obligatorio, limitar las entradas de productos de Ucrania y poner fin a los acuerdos de libre comercio con otros bloques económicos. Estos últimas cuestiones serán abordadas por Emmanuel Macron en un encuentro programado durante la cumbre europea extraordinaria del jueves en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.