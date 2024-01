Los agricultores franceses mantienen el bloqueo de carreteras y amenazan con dejar París desabastecida

Los agricultores franceses iniciaron el 'asedio' en algunas de las principales vías de acceso a París, entre advertencias del Gobierno para que la acción sea limitada y no perjudique a los ciudadanos. Por el momento no tienen intención de entrar en la ciudad e incluso algunos de ellos piden una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Cientos de tractores han bloqueado desde primera hora de la tarde varias de las autopistas y carreteras nacionales que llevan a la capital, también en algunas que llevan hacia ciudades como Marsella o Lyon.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, aseguró que no habrá "intervención" contra los cortes limitados de carreteras. Sin embargo, dejó claro que hay "líneas rojas" que los agricultores no pueden pasar: no se tolerarán bloqueos al mercado de abastos de Rungis, el mayor de Europa, o a los aeropuertos de la capital.

Unos 15.000 policías de distintos cuerpos están movilizados en todo el país para mantener bajo control la protesta.

Los agricultores claman por medidas tanto a nivel nacional como de la Unión Europea para rentabilizar sus explotaciones, reducir la burocracia y agilizar los trámites administrativos. Piden la eliminación del barbecho obligatorio impuesto desde Bruselas, que se cumpla la ley que obliga a la industria agroalimentaria a pagar precios justos o un nuevo sistema más ágil para cobrar a tiempo la subvención al gasóleo agrícola.

La FNSEA, primer sindicato agrícola de Francia, prevé mantener la protesta hasta que el presidente Emmanuel Macron atienda sus reclamaciones.

Nuevas medidas del Gobierno francés

El primer ministro, Gabriel Attal, celebró una reunión de un grupo reducido del Gobierno donde anunció que habrá nuevos anuncios desde este martes. Los líderes de los principales sindicatos agrícolas se reunieron esta noche con Attal en el Palacio de Matignon en un intento de avanzarles algunas de las nuevas medidas, aunque no está previsto que las haya.

La protesta se aceleró hoy después de que las medidas anunciadas por Attal el viernes pasado fueran consideradas insuficientes por los sindicatos agrícolas. El gobierno de Macron pretende también poner límites a la entrada de ciertos productos ucranianos, en particular pollos, huevos y azúcar, que se autorizaron sin aranceles y sin las reglas propias de la UE como medida de apoyo a Kiev por la invasión rusa de Ucrania.