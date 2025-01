Estafan 14.000 euros a un hombre con el fraude 'Man in the Middle': qué es y cómo funciona

Un hombre de Almería de 24 años está siendo investigado por presunta implicación en un fraude mediante el que se ha conseguido robar a una persona de Fuerteventura. Además, la Guardia Civil busca a otro varón, sospechoso de haber perpetrado junto con el primero la estafa conocida como 'Man in the Middle' con la que habrían sustraído 14.124 euros a un isleño.

Las pesquisas policiales comenzaron cuando un ciudadano canario denunció los hechos en el Puesto Principal de Morro Jable, en la primavera de 2024, según indica la Benemérita en un comunicado. El 'modus operandi' de los estafadores consiste en infiltrarse en las comunicaciones de dos empresas colaboradoras a través de sus correos electrónicos, modificando los contenidos de estos, consiguiendo así realizar la estafa.

Modificaron los datos de una factura

Los ciberdelincuentes manipularon el contenido de una factura, sustituyendo los datos bancarios legítimos por los suyos, logrando así recibir la transferencia en sus cuentas. El resultado del fraude fue que la empresa pagadora transfirió la suma de 14.000 euros directamente a la cuenta de los delincuentes.

Por su parte, el 'Equipo @' de la Guardia Civil de Fuerteventura llevó a cabo una investigación con el análisis de los correos electrónicos relacionados con el caso, incluyendo aquellos que habían sido modificados por los delincuentes para suplantar identidades. Gracias a este proceso, la Benemérita identificó a dos sospechosos en Almería y, mientras uno de ellos ya está bajo investigación, el otro se encuentra en paradero desconocido.

¿Tengo que volver a pagar la factura si he sido estafado?

Cuando se es víctima de este tipo de estafa, el primer movimiento que debe hacerse es denunciar el fraude, ya que esto permite que se averigüe de forma rápida el movimiento del dinero y la persona titular de la cuenta o su administrador (si se trata de una persona jurídica). Es posible que, de actuar rápido, se puedan congelar los fondos de la cuenta destinataria del importe mediante la Policía o a través de una orden judicial.

Sin embargo, estos fraudes tienen el inconveniente de no poder ser descubiertos hasta semanas más tarde, cuando el legítimo acreedor de la factura comunica que no le ha llegado el pago de esta. Para entonces es posible que el delincuente haya movido el dinero a otras cuentas y sea imposible de rastrear, pero existe la posibilidad de que se pueda recuperar una parte que no le haya dado tiempo a sacar al delincuente (puede que el banco tenga límites diarios que le obliguen a sacar el dinero con varias transferencias en días sucesivos).

Otra opción puede ser involucrar o incriminar al banco receptor del dinero, normalmente como cooperador o responsable civil en un posible delito de blanqueo de capitales, si es que se consigue demostrar que la entidad incumplió alguna de las numerosas obligaciones establecidas por la normativa de blanqueo, tales como permitir la apertura de una cuenta a alguien no debidamente acreditado; no informarse sobre la actividad de la persona o empresa o no reportar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) de manera puntual los movimientos sospechosos de dinero en las cuentas.

Pero al final, lo más relevante será la comprensión de la parte acreedora, asumiendo parte de la responsabilidad por haber sufrido el 'hackeo'. A falta de una regulación expresa de este tipo de supuestos, los tribunales aplican el artículo 1.162 del Código Civil, que establece la regla general de que el pago debe realizarse al acreedor o persona autorizada por este para recibirlo, de forma que el pago realizado a personas distintas no es válido y no libera al deudor.

