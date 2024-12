Tres detenidos por estafar vendiendo falsos billetes premiados de Lotería

La Policía Nacional ha detenido en Lugo a tres personas, integrantes del Clan San Segundo, acusados de realizar varias estafas mediante el timo del 'Tocomocho', que consiste en vender falsos billetes premiados de Lotería.

Según la Policía, en declaraciones recogidas por Europa Press, los estafadores engañan a la víctima con un presunto cupón premiado y mostrando algún tipo de discapacidad física o psíquica para hacer de 'gancho'. El estafador ofrece el boleto a un precio muy inferior al premio, mientras que otro miembro del clan hace el intento de adquirirlos para engañar a la víctima y que esta aporte dinero o bienes (como joyas) para hacerse con los cupones falsos.

Una ciudadana de Lugo que iba a ser objetivo de los estafadores fue la que alarmó a la Policía, llamando al 091 e informando del hecho. Los agentes pusieron en marcha un dispositivo para atrapar a los autores, que este año sumaban cuatro estafas en la ciudad por un valor de varios miles de euros.

Finalmente, la Policía interceptó el vehículo donde viajaban los estafadores y encontraron en su poder más de 500 euros en metálico, además de joyas, sobres con emblemas de entidades bancarias, cartulinas y papeles para simular dinero, así como cupones y boletos de lotería caducados y no premiados para ser utilizados de señuelo en sus estafas.

Cómo evitar la estafa

Los días más propicios para este tipo de estafas suele ser en los días posteriores al Sorteo de Lotería de Navidad. Existen diversos métodos de estafas y timos que emplean la Lotería como señuelo, por lo que es conveniente estar alertados. Por tanto, la Policía Nacional pone en conocimiento de los ciudadanos un decálogo con consejos para que las personas no caigan en este tipo de trampas:

1. Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online.

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla del la gestión si es necesario.

3.Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado.

4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación.

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses.

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes.

8.Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi.

10. Y si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, informa a la Policía.

