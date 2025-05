Se encuentran a un indigente tirado en una cinta de facturación en Barajas: "No sabemos si está vivo, muerto o qué le pasa"

Es un día más, como otro cualquiera, en el Aeropuerto de Barajas. Entras por la puerta y empiezas a notar inmediatamente la presencia de las personas sin hogar que viven allí. Son al menos unas 500 las que pasan la noche en los pasillos de la Terminal 4. Tirados en el suelo, usando cartones o colchonetas para dormir.

Los que más acostumbrados están son sin duda los trabajadores que conviven junto a ellos a diario. La mayoría están desesperados, "hay mucha gente sin techo, cada día hay más y más nuevos. No se puede hacer cargo la Policía, los de seguridad lo intentan pero tampoco pueden hacer mucho", asegura una empleada. Reclaman medidas urgentes para que el problema se solucione.

Un hombre tirado en una cinta de facturación

El último episodio se ha vivido hace tan solo unas horas, cuando entre gritos avisaban a una azafata de que un hombre estaba tirado en una de las cintas de facturación por donde pasa el equipaje. "En el mostrador 759 hay un indigente, pobrecillo", decía. Un hombre de unos 50 años aproximadamente y que, según aseguran los presentes, había bebido. "Vamos a llamar al servicio médico porque no sabemos si está vivo, muerto o qué le pasa", cuenta preocupada. Un equipo de seguridad se acercó, pero finalmente pudo salir por su propio pie.

Chinches en los mostradores

Además de la convivencia, también sigue la polémica por las denuncias sobre la presencia de chinches en los mostradores y en algunas instalaciones del aeropuerto. "Han fumigado, pero no lo suficiente", aseguran. Se quejan además de la higiene en los baños públicos, "yo no entraría ahí, no se que hacen en los baños pero según hablan, nada bueno", cuenta una trabajadora.

Una de las personas que duerme allí nos explica que en su caso se asea dentro de los habitáculos y "por partes", pero admite que "hay algunos que lo hacen en el lavabo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.