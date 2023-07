Las empresas gallegas no encuentran conductores de camiones: "Los jóvenes no quieren trabajar en esto"

El sector del transporte no encuentra jóvenes que quieran ponerse al volante. Basta con visitar los principales portales de búsqueda de empleo para comprobar que es uno de los perfiles más demandados en toda España y, especialmente, en Galicia. Solo en esta comunidad, hasta 50 ofertas en webs como Infojobs o Indeed buscan conductores con carné C, C1 o C+E, además del Certificado de Aptitud Profesional, requisitos imprescindibles para manejar un camión.

"Entre el coste del carné especial y el CAP, hoy en día harían falta entre 5.000 y 6.000 euros para poder acceder a un puesto de camionero", explica Diego Arias, presidente de AETRAM (Asociación Empresarial de Transportes Río Miño), que reúne a transportistas autónomos y pequeñas empresas de la provincia de Lugo. A sus 45 años, Arias lleva 25 subido al camión y no ve una solución a corto plazo. "No es un sector atractivo para la gente joven y cada vez vamos a peor. Los que hay se jubilan y los jóvenes no entran por lo económico y por las condiciones de trabajo que son muy duras", reconoce.

Hijo y nieto de camioneros, Arias asegura que le gusta su trabajo y que ya no piensa en buscar otra ocupación. Sin embargo, reclama una mejora en las condiciones de las empresas e incentivos a las instituciones para paliar una situación que considera insostenible. "Hay un número muy alto de vehículos parados por falta de conductor, pero veo normal que la gente joven no se quiera meter en esto", reflexiona.

A las horas lejos de casa y las esperas interminables en los lugares de carga y descarga se une otro factor no menos importante: la inseguridad. "Llevamos tiempo pidiendo áreas de servicio vigiladas", reclama Arias. "Cada vez hay más robos. Roban gasoil, la mercancía... Y que no le hagan nada al chófer, como en algún caso que le han pegado y se han llevado directamente el camión", denuncia.

Reclaman ayudas a la formación

Más allá de las condiciones laborales, las asociaciones de transportistas piden a los diferentes gobiernos que hagan un esfuerzo por apoyar la formación. "En España el transporte por carretera sigue siendo indispensable y es importante facilitarle el acceso a la gente joven. Deberían subvencionar los cursos para que puedan obtener el carnet especial", demandan desde la cooperativa Tradiscoop, dedicada al transporte de mercancías.

Actualmente, la media de edad en el sector es de 55 años. Quienes bajan ese dato son, en su mayoría, trabajadores procedentes de Sudamérica. El sueldo suele superar los 2.000 euros, aunque las asociaciones remarcan que siguen siendo "muy bajos" para la labor que desempeñan. Algunas empresas destacan en sus ofertas que el transportista tendrá los fines de semana libres o que "a las siete de la tarde habrá terminado su jornada".

Diego Arias entiende que "siempre van a hacer falta conductores" y lanza el guante al Gobierno para salvar al sector. "Por mucho que se quiera subvencionar el ferrocarril, el camión es y va a seguir siendo necesario. El tren no llega a la puerta de la fábrica ni a la puerta de casa", argumenta.