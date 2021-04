El turismo en España se prepara para un verano incierto, solo el 30% de turistas extranjeros

Las cifras del turismo este verano alertan de que muchos viajeros se quedarán en sus países o elegirían otros destinos. Es decir, perderíamos 7 de cada 10 turistas. Solo vendrían el 30% de los extranjeros que nos visitaban antes del coronavirus.

Verano 2021, ¿sin turistas?

Lo que no cambia son sus gustos. Según las reservas actuales, a día de hoy la mayoría sigue eligiendo Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. Allí ya se preparan para su llegada aunque con pocas esperanzas.

Habitaciones desmanteladas, recepción sin movimiento, zonas comunes vacías y lo peor, es no saber por cuánto tiempo. "Prácticamente ya vamos a cerrar y es que no podemos, no se puede" Omar Berrocal, director de hotel.

En las zonas turísticas temen que el verano sea descafeinado. Empiezan a pensar que sus expectativas de recuperación no se van a cumplir. En este hotel de Alicante todavía no tienen reservas para este verano.

César tiene un restaurante y tampoco es muy optimista. "Cada día nos cuesta más levantar la persiana" asegura este hostelero.

No volverán tantos turistas extranjeros como nos gustaría. Pero nosotros sí nos quedamos. Los españoles volveremos a elegir mayoritariamente destinos nacionales.

Y más de la mitad reconoce que está ahorrando exclusivamente para viajar durante este verano y las vacaciones. Porque es una de las cosas que más echamos de menos.