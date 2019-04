El PSOE ve la creación de los dos nuevos impuestos como un "complemento" porque "no se puede gravar más a la clase trabajadora"

La propuesta de Pedro Sánchez de crear dos nuevos impuestos para hacer frente al déficit de la Seguridad Social ha sido explicada en Espejo Público por el secretario en el área de Economía y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero ha reconocido que con estos impuestos no se costearía el déficit total que actualmente ronda los 19.000 millones, el socialista matiza que estas medidas son un "elemento complementario" a la racionalización del gasto y el incremento de ingresos.

"Se trata realmente de resolver el déficit de la Seguridad Social que es una cosa que nos preocupa a todos, tanto a los pensionistas que ven cada medio año como hay que recurrir a un crédito para pagar la extra como a los jóvenes que han perdido la esperanza de tener una pensión en el futuro. El problema es serio, tenemos un déficit estructural que se mantiene e incluso aumenta y hay que encontrarle salida".

Este martes Sánchez anunciaba un impuesto a la banca, Escudero ha dejado claro que desde el PSOE "no queremos cargar esto en las espaldas de los trabajadores. Creemos que es posible que los pensionistas tengan cada año una subida similar al coste de la vida. Racionalicemos gasto, incrementemos ingresos".

Ha añadido que para establecer este tipo de "medida complementaria" se han inspirado en el modelo que se sigue en Reino Unido. ""El tipo de impuesto no grava el margen bruto, es decir no es un impuesto similar al IVA que naturalmente repercutiría al final en los consumidores. Estamos hablando de un impuesto de sociedades con un tipo del 8% que no repercute en los consumidores".