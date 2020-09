El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá anuncia que las pensiones se revalorizarán según el IPC

Novedades en una de las materias que más importan a los españoles, las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que el Pacto de Toledo está "a punto de llegar a un acuerdo" que despeje incertidumbres y permita que las pensiones se vinculen a la evolución del IPC.

Las pensiones se revaluarán en función del IPC

Escrivá ha asegurado que "las pensiones se van a revaluar y van a mantener poder adquisitivo en función del IPC", ha defendido Escrivá en respuesta a una pregunta del diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo reclamando pensiones dignas.

El ministro ha asegurado que la intención del Gobierno es ir integrando las pensiones no contributivas en el esquema del Ingreso Mínimo Vital y además se tendrá en cuenta el hogar y no sólo al individuo para definir mejor las situaciones de vulnerabilidad. Además Escrivá ha animado a las comunidades a complementar en hasta un 30% las pensiones no contributivas con el dinero que gracias al el IMV se han liberado en cuanto a recursos asistenciales que ahora asume el Gobierno central.

Necesidad de mejorar la cuantía de las pensiones

Escrivá también ha reconocido la necesidad de seguir mejorando la redistribución dentro del sistema de pensiones y ha recordado que, en esa línea, se han ido subiendo más las mínimas en los últimos años. Asegura Escrivá que "los pensionistas de rentas más bajas tienden a vivir menos y se benefician menos del sistema y está justificado introducir más progresividad".