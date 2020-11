El mensaje desesperado de la dueña de una agencia de viajes: "Prefiero morir de Covid antes que de hambre"

No hay ingresos, los ahorros no cubren los gastos y muchos negocios se ven abocados al cierre. Es la situación desesperada de miles de pequeños empresarios tras casi 8 meses de pandemia de coronavirus.

Susana es la dueña de una agencia de viajes de Sevilla y asegura que lleva 2.000 cancelaciones desde el mes de marzo. Todos los viajes previstos, que no se hicieron y que se cancelan. La situación lejos de solucionarse parece que empeora y mucho con las nuevas restricciones: "El panadero está vendiendo, con restricciones de horario pero está vendiendo"

Ni un ero de ingresos durante estos meses hacen que soportar el negocio sea "muy duro".

El sector del turismo pide ayudas directas

En el sector del turismo están desesperados y piden "ayudas directas". "Queremos ayudas directas que es lo que necesitamos"

Ni agencias, ni tampoco trabajo para los guías turísticas. Lo cuenta Ana desde Barcelona, quien asegura que desde marzo no ha hecho "ni una sola visita".

Es madre soltera, hay mucho que pagar, asegura y las ayudas no llegan.

Autónomos y pequeños empresarios

La misma realidad viven los autónomos, muchos empiezan a liquidar sus negocios y aún cerrando, afirma Marisa, seguirá en "números rojos": "Nuestros clientes están encerrados dentro de casa, de qué nos sirve abrir una tienda".

Como ella está Anabel que ahora intenta vender ropa por internet porque sus trajes de flamenca llevan meses colgados: "Lo estamos pasando realmente mal, campañas fuertes perdidas y esto no se puede sostener".

"No sé que puñetas hacer"

Lo mismo pasa con los pequeños bares, los míticos, los de toda la vida. En uno de Sevilla nos aseguran que "con 3 clientes dentro y 6 fuera poco se puede hacer": "Con una ansiedad que no es normal, en estado de shock que no sé que puñetas hacer, si cerrar o no cerrar" .

Este es el dilema de cientos de familias, no saben si sobrevivirán a la segunda ola.