El Gobierno rebaja el escenario ante la falta de acuerdo sobre la estiba y dice que no se plantea adelantar elecciones

Desde el Gobierno se sugerían este jueves elecciones anticipadas, si persiste el bloqueo a sus políticas. Mariano Rajoy, según el reglamento, podría convocarlas a partir del 3 de mayo.

El rostro de Rajoy en la votación mostraba su malestar. El Gobierno, que este jueves veía más cerca un adelanto electoral ahora rebaja ese escenario.

En palabras del portavoz, Méndez de Vigo, tras el consejo de ministros: "No va a haber adelanto electoral, el gobierno sigue con sus planes".

Tampoco las ve cerca el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ese socio preferente del Gobierno que tampoco le apoyó: "Ni me lo planteo que por un decreto que ya sabía que no iba a salir, porque no negoció, vaya a plantear algo así, sería una irresponsabilidad".

La mayor bronca a Rivera se la echa el PNV, ellos sí apoyaron a Rajoy con la estiba y podrían hacerlo con los presupuestos: "Ciudadanos ha demostrado que no es de fiar".

Pero la estabilidad con mayúsculas para Rajoy pasa por el PSOE. Y las elecciones sí que se acercarían, dice el PP, si las primarias las gana Pedro Sanchez: "No sería una buena señal hilvanar mayorías alternativas con extremistas e independentistas para evitar que gobierne la lista más votada del PP" explica Pablo Casado.

Y la principal rival de Sánchez, Susana Díaz, dice que el gobierno está solo: "Lo que no puede ser es que pretenda gobernar con un rodillo". Lo decía junto al presidente aragonés, uno de los barones que le ha mostrado su apoyo en la carrera por liderar el PSOE.