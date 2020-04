Dos pequeñas empresas españolas trabajan a todo gas para fabricar respiradores para el coronavirus

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha provocado que las dos únicas empresas españolas dedicada a fabricar respiradores tripliquen sus turnos de producción. Cuando antes hacían 10 respiradores a la semana, ahora hacen 100 al día para repartirlos por diferentes hospitales españoles.

Se trata de dos pymes, una se llama Temel y está en Valencia. Cuenta con 15 trabajadores y 45 años de experiencia.

La otra empresa tiene su sede en Móstoles, al sur de Madrid. Los 60 trabajadores de Hersill se dejan la piel estos días en esta "guerra sanitaria".

El Ministerio de Industria y el de Sanidad se pusieron en contacto con estas dos pequeñas empresas cuando la curva de contagios por coronavirus empezaba a desbocarse el 17 de marzo. Les pidieron un esfuerzo para aumentar su producción y así lo están haciendo. Temel está fabricando un tercio de los respiradores que se fabrican en España y se espera que Hersill pueda alcanzar la cifra de 200 respiradores al día .

Uno de los grandes retos para estas dos pequeñas empresas es fabricar componentes para los respiradores de ventilación artificial que hasta ahora tenían que ser importados.

Estos respiradores no son comparables a los equipos portátiles que ahora se están haciendo gracias a la impresión 3D. "No pueden realizar las mismas funciones" u ofrecer las mismas prestaciones" difiere mucho de lo que es un respirador para cuidados críticos, la tecnología no es comparable" asegura uno de los directores de Temel aunque asegura que "lo importante ahora es poder dar una respuesta global a una emergencia global donde toda ayuda es poca".

El de los respiradores es un negocio que a escala mundial dominan multinacionales como las estadounidenses Medtronic y GE o la holandesa Philips, que no tienen fábricas en España. Con muchos países restringiendo las salidas de estos dispositivos, el objetivo de Industria, es "multiplicar" la producción de estos dispositivos apoyando a esas dos empresas nacionales.