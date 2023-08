Se disparan las habitaciones para alquilar: la edad media de quienes no se pueden permitir vivir solos ya alcanza los 34 años

Aumentan las habitaciones en alquiler en España: un 34% en el último año.Donde más se ha incrementado la oferta es en las capitales de provincia. En cuanto al precio medio de una habitación en un piso compartidoestá en 350 euros por mes.

Barcelona es la ciudad con el precio medio más alto para alquilar una habitación. Su media se sitúa en los 485 euros mensuales. Detrás, con una diferencia de 10 euros está Palma –475 euros– y, en tercera posición, San Sebastián y Madrid donde la media está en 450 euros por mes. "Yo pago 600 euros por una habitación", asegura una joven.

Por otro lado, las ciudades más económicas son Ciudad Real, Badajoz, Palencia, Zamora, Lugo y Cáceres, donde no superan la media de los 200 euros.

Edad de quienes comparten

No solo los estudiantes se ven en la necesidad de compartir piso y alquilar una habitación. La edad media de quienes comparten ya es de 34 años. Hay jóvenes que siguen sin poder permitirse comprar o alquilar su propia casa: "Yo es que no me da el sueldo para vivir sola".

Sin embargo, llaman la atención algunos casos. Como el de Cádiz, donde quienes alquilan una habitación tienen una media de 58 años. En su mayoría, toman esta decisión porque necesitan ingresos y tienen problemas para llegar a final de mes: "La casa hay que pagarla, está hipotecada", explica Adriana que a sus 55 años alquila habitaciones de su propia casa.

Ana, también comparte su casa con un chico que lo hace, en parte, por necesidad: "Aumentaron los gastos conla hipoteca, al coger la vivienda esta nueva". Aunque reconoce que, así, también está más acompañada.